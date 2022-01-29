Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evine girerken görüntülenmişti! Mehmet Dinçerler o haberlere ateş püskürdü

Oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir aşka yelken açan ve ve geçtiğimiz günlerde evlilik teklifine 'Evet' diyen Hadise magazin gündemine bomba gibi düştü.



Aşkları tüm hızıyla devam eden ünlü çift, geçtiğimiz gece Mehmet Dinçerler’in Arnavutköy’de bulunan evine girerken objektiflere yansıdı. 34 yaşındaki Mehmet Dinçerler’in özel şoförü basın mensuplarının görüntü almaması için kameraların önüne geçti.



İkili, muhabirlerin “Hadise hanım evlilik teklifi hayırlı olsun, geçen gün de Mehmet Bey’in kız kardeşinin düğününde aileler de tanıştı. Neler söylemek istersiniz?” sorularına cevap vermeyip, hızlıca araçtan inip eve girmeye çalıştılar. Kısa bir süre sonra nikah masasına oturmaları beklenen ünlü çiftten araçtan ilk inen Hadise oldu ve Dinçerler’in evinin anahtarı ondaydı, kapıyı açıp daha sonra içeri girdiler.

İSYAN ETTİ!

Dinçerler, 'Evin anahtarı Hadise'de' şeklinde çıkan haberlere sosyal medyadan isyan ederek, "Bu kadarı artık çok fazla! Benim evimin otoparkına pusu yapıp, evimin bahçesinde görüntü almazsınız! Bu haneye tecavüz. ''Yardımcım önünüze geçip engel olmazsa bizimle eve mi çıkacaksınız? Bu basın özgürlüğü değil, bu düpedüz özel hayata taciz. Sizinle mahkemede hesaplaşacağız!" dedi.





