Hadise sezonu açtı!

Makyajsız fotoğraf çağrısı sonrasında pek çok ünlü isim hesabından makyajsız görüldüğü kareleri paylaşmış ve Hadise’nin bu çağrısına destek vermişti. Hadise kendisi hakkında yapılan estetik haberleri sonrasında böyle bir çağrıda bulunmuş ve bir nevi tepkisini göstermişti.

SEZONU AÇTI

Şarkıcı Hadise, yaptığı son paylaşımda ise bir teknede çektiği selfiesini sergiledi. ‘Yaz günü’ etiketiyle paylaştığı fotoğrafını yoruma kapadığı görülen şarkıcının bu karesi 150 bine yakın beğeni alırken şarkıcının makyajsız olduğu da gözlerden kaçmadı.



