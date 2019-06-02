MAGAZİN

Hadise sezonu açtı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.06.2019 10:41 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabından hemcinslerine çağrıda bulunan ve onları makyajsız fotoğraf paylaşmaya davet eden Hadise'den yeni paylaşım geldi.

Hadise sezonu açtı!

Makyajsız fotoğraf çağrısı sonrasında pek çok ünlü isim hesabından makyajsız görüldüğü kareleri paylaşmış ve Hadise’nin bu çağrısına destek vermişti. Hadise kendisi hakkında yapılan estetik haberleri sonrasında böyle bir çağrıda bulunmuş ve bir nevi tepkisini göstermişti.

SEZONU AÇTI

Şarkıcı Hadise, yaptığı son paylaşımda ise bir teknede çektiği selfiesini sergiledi. ‘Yaz günü’ etiketiyle paylaştığı fotoğrafını yoruma kapadığı görülen şarkıcının bu karesi 150 bine yakın beğeni alırken şarkıcının makyajsız olduğu da gözlerden kaçmadı.

01


Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildiPentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
'Meryem coştu bir kere''Meryem coştu bir kere'
Adem'den itiraf: Aynı şartlarda değildikAdem'den itiraf: Aynı şartlarda değildik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadise tatil

En Çok Okunan Haberler

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ayrılık sonrası yeni imaj! Beğeni yağdı

Ayrılık sonrası yeni imaj! Beğeni yağdı

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökhan Özen yaza hazır!

Gökhan Özen yaza hazır!

Eser Yenenler’in eşi düğün davetiyesini paylaştı

Eser Yenenler’in eşi düğün davetiyesini paylaştı

Meryem Uzerli'den iddialı paylaşım!

'Meryem coştu bir kere'

Survivor şampiyonu Adem Kılıççı itiraf etti: Aynı şartlarda değildik

Adem'den itiraf: Aynı şartlarda değildik

Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat Harbiye'de

Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat Harbiye'de

Rafet El Roman’dan ‘yakalama kararı’ açıklaması!

Rafet El Roman’dan ‘yakalama kararı’ açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.