MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise şikayetçi olmuştu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında karar çıktı! Ünlü sunucu mahkeme kararını yayınladı

Hadise şikayetçi olmuştu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında karar çıktı! Ünlü sunucu mahkeme kararını yayınladı

04.07.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla gündemden düşmeyen Hadise, Reza Zarrab’la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya dava açmıştı. Söylemezsem Olmaz'ın sivri dilli sunucusu Bircan Bali mahkeme kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hadise şikayetçi olmuştu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında karar çıktı! Ünlü sunucu mahkeme kararını yayınladı

Beyaz Tv'nin sevilen magazin programının sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga hakkında şarkıcı Hadise’ye yönelik Reza Zarrab’la arasında yaşandığı iddia edilen ilişki hakkında yaptıkları yorumlar nedeniyle şikayet üzerine soruşturma açılmıştı.

Hadise, magazin programında yorum yapan Serengil, Bali ve Arto’nun kendisini rezil etmek için sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

BİRCAN

Daha önce dava kapsamında ifadeleri alınan Bircan Bali ve Arto konu hakkında yorumda bulunduklarını ve doğrudan Hadise’yi hedef almadıkları, programda sarf ettikleri sözlerin eleştiri kapsamında kaldığını ileri sürerek suçlamaları reddetmişlerdi.

MAHKEME KARARI ÇIKTI

Hadise'nin şikayetçi olduğu davanın sonucu çıktı ve mahkeme kararını verdi. Kararı ise Söylemezsem Olmaz'da hala yorumcu olarak yer alan Bircan Bali sosyal medya hesabından paylaştı.

Mahkeme kararından bir kısmı yayınlayan Bircan Bali, 'Hadise hakaret ettin demiştin de hakim sana yok daha neler demiş' ifadeleri ile mahkemenin Hadise'nin talebini kabul etmediğini duyurdu.

bircan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aslı Enver doğum yaptı mı, kızının ismi ne? Elay isminin anlamı nedir, ne demek?Aslı Enver doğum yaptı mı, kızının ismi ne? Elay isminin anlamı nedir, ne demek?
Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu...Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu...
Taze aşıklar Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan ilk paylaşımTaze aşıklar Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan ilk paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Hadise Seren Serengil Arto sosyal medya magazin harutyan dalga

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Böyle düğün dansı ne görüldü ne de duyuldu! Nedimeler coştukça çoştu... Yerlerde twerk yaptılar
Böyle düğün dansı ne görüldü ne de duyuldu! Nedimeler coştukça çoştu... Yerlerde twerk yaptılar

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...

7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...

Çocuk istismarı suçundan aranıyordu! Arabasında 6 çocukla yakalandı

Çocuk istismarı suçundan aranıyordu! Arabasında 6 çocukla yakalandı

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.