Hadise şikayetçi olmuştu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında karar çıktı! Ünlü sunucu mahkeme kararını yayınladı

Beyaz Tv'nin sevilen magazin programının sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga hakkında şarkıcı Hadise’ye yönelik Reza Zarrab’la arasında yaşandığı iddia edilen ilişki hakkında yaptıkları yorumlar nedeniyle şikayet üzerine soruşturma açılmıştı.

Hadise, magazin programında yorum yapan Serengil, Bali ve Arto’nun kendisini rezil etmek için sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Daha önce dava kapsamında ifadeleri alınan Bircan Bali ve Arto konu hakkında yorumda bulunduklarını ve doğrudan Hadise’yi hedef almadıkları, programda sarf ettikleri sözlerin eleştiri kapsamında kaldığını ileri sürerek suçlamaları reddetmişlerdi.

MAHKEME KARARI ÇIKTI

Hadise'nin şikayetçi olduğu davanın sonucu çıktı ve mahkeme kararını verdi. Kararı ise Söylemezsem Olmaz'da hala yorumcu olarak yer alan Bircan Bali sosyal medya hesabından paylaştı.

Mahkeme kararından bir kısmı yayınlayan Bircan Bali, 'Hadise hakaret ettin demiştin de hakim sana yok daha neler demiş' ifadeleri ile mahkemenin Hadise'nin talebini kabul etmediğini duyurdu.



