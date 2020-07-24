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Hadise tatil sezonunu fena açtı! Hadise’nin aşk tatilinden kareler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 17:30 | Son Güncelleme

TV 8 ekranlarında yayınlanan “O Ses Türkiye” yarışmasının final yapmasından sonra ünlü şarkıcı Hadise sahne çalışmalarına ağırlık vermişti. Koronavirüs pandemisinin Türkiye’de de görülmesinin ardından başarılı popçu Hadise uzun bir süre ev karantinası yaptı. Karantina süresinde adı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk iddialarına karışan Hadise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Hadise tatil sezonunu fena açtı! Hadise’nin aşk tatilinden kareler!

1 Haziran’da normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber Hadise tatile çıktı. Oyuncu Kaan Yıldırım ile tek bir karesi dahi magazine yansımayan Hadise tekne tatilinden en mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Pembe bluz-etek takımı, gözlüğü ve makyajsız haliyle dikkatleri çeken Hadise takipçilerinden tam not aldı.
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Mavi yolculuğa çıkan Hadise fotoğraflarının altına “o beni prenses peri sanıyor” notunu düştü. Hadise’nin açıklamasında Kaan Yıldırım’dan bahsettiği magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Kendi şarkısını Kaan Yıldırım’a ithaf eden Hadise’nin sevgilisi ile beraber tatil yaptığı iddia edildi.

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Hadise’nin fotoğraflara koydu kalp işaretleri ise “bu kız aşık” şeklinde yorumlandı. Hadise’nin gönderisini yorumlara kapatması ise gözlerden kaçmadı.

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