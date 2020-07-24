Hadise tatil sezonunu fena açtı! Hadise’nin aşk tatilinden kareler!

1 Haziran’da normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber Hadise tatile çıktı. Oyuncu Kaan Yıldırım ile tek bir karesi dahi magazine yansımayan Hadise tekne tatilinden en mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.



Pembe bluz-etek takımı, gözlüğü ve makyajsız haliyle dikkatleri çeken Hadise takipçilerinden tam not aldı.



Mavi yolculuğa çıkan Hadise fotoğraflarının altına “o beni prenses peri sanıyor” notunu düştü. Hadise’nin açıklamasında Kaan Yıldırım’dan bahsettiği magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Kendi şarkısını Kaan Yıldırım’a ithaf eden Hadise’nin sevgilisi ile beraber tatil yaptığı iddia edildi.

Hadise’nin fotoğraflara koydu kalp işaretleri ise “bu kız aşık” şeklinde yorumlandı. Hadise’nin gönderisini yorumlara kapatması ise gözlerden kaçmadı.



