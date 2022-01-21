Hadise teklifi aldı ama... Mehmet Dinçerler ailesiyle tanıştırmamış

Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlenme teklifi aldı. Hadise, fiyatıyla dudak uçuklatan yüzüğünü gösterdiği videoyu "Bölümümüz şimdi başlıyor" diyerek paylaştı. Snob Magazin'den Deniz Varol’un iddiasına göre Hadise teklifi aldı almasına ama sevgilisinin ailesiyle henüz tanışmış değil.

Daha önce oğulları Mehmet Dinçerler’in Hadise’yle birlikte olmasına karşı çıktığı iddia edilen ailenin bu gelişme karşısındaki duruşları merak konusu oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen evlilik teklifi sonrasında gözler yarın gerçekleşecek olan düğüne çevrildi.

Mehmet Dinçerler’in kız kardeşi Tuğba Dinçerler yarın evleniyor. Ozan Uçar ile Tuğba Dinçerler’in, Hotel Raffles İstanbul’da gerçekleşecek olan düğün törenlerine Hadise’nin de katılacağı söyleniyor. Hadise ilk kez sevgilisinin ailesiyle bir araya gelecek.

