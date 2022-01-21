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Hadise teklifi aldı ama... Mehmet Dinçerler ailesiyle tanıştırmamış

21.01.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise'ye pahalı bir yüzükle evlilik teklifi etti. Gözlerin çevrildiği çiftle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Mehmet Dinçerler sevgilisini henüz ailesiyle tanıştırmamış. Hadise müstakbel kayınpederi ve kaynanasıyla bir düğünde tanışacak.

Hadise teklifi aldı ama... Mehmet Dinçerler ailesiyle tanıştırmamış

Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlenme teklifi aldı. Hadise, fiyatıyla dudak uçuklatan yüzüğünü gösterdiği videoyu "Bölümümüz şimdi başlıyor" diyerek paylaştı. Snob Magazin'den Deniz Varol’un iddiasına göre Hadise teklifi aldı almasına ama sevgilisinin ailesiyle henüz tanışmış değil.

Daha önce oğulları Mehmet Dinçerler’in Hadise’yle birlikte olmasına karşı çıktığı iddia edilen ailenin bu gelişme karşısındaki duruşları merak konusu oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen evlilik teklifi sonrasında gözler yarın gerçekleşecek olan düğüne çevrildi.

Mehmet Dinçerler’in kız kardeşi Tuğba Dinçerler yarın evleniyor. Ozan Uçar ile Tuğba Dinçerler’in, Hotel Raffles İstanbul’da gerçekleşecek olan düğün törenlerine Hadise’nin de katılacağı söyleniyor. Hadise ilk kez sevgilisinin ailesiyle bir araya gelecek.

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Hadise Mehmet Dinçerler
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