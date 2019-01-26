MAGAZİN

Hadise varını yoğunu satıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

İstinye'de bulunan evine girmeye çalışan takıntılı hayranı yüzünden evini değiştirmeye karar veren Hadise, Bebek'te bir ev satın almaya karar verdi.

Hadise varını yoğunu satıyor!

Jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye'den bölüm başına 70 bin lira, konserlerinden ise 150 bin lira alan popçu, beğendiği 10 milyon liralık evi satın alabilmek için lüks bir rezidansta bulunan dairesini satışa çıkardı.

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Hadise, 1 milyon 250 bin liradan satışa çıkardığı daireyi kısa sürede satabilirse Boğaz hayaline kavuşabilecek.

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Ünlü popçunun gözüne kestirdiği ev, Ayşe Sultan Korusu'nda 250 metrekarelik 4 oda bir salon bir daire.

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Öte yandan şarkıcı, sıkıntılı günler yaşayan Belçika'daki annesi Gülnihal Açıkgöz'ü ziyaret edip Türkiye'ye döndü. (gecce.com)

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Anahtar Kelimeler:
Hadise yeni ev

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