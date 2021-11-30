MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise ve Mehmet Dinçerler kaza yaptı! "Bu otomobilden nasıl sağ çıktınız?"

Hadise ve Mehmet Dinçerler kaza yaptı! "Bu otomobilden nasıl sağ çıktınız?"

30.11.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan kısa süre sonra Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise kaza yaptı. Ölümden dönen Hadise korkudan bayıldı. Aracı görenler "Bu otomobilden nasıl sağ çıktınız?" diye sordu.

Hadise ve Mehmet Dinçerler kaza yaptı! "Bu otomobilden nasıl sağ çıktınız?"

Hadise ve Mehmet Dinçerler kaza haberiyle gündem oldu. Hadise ile Mehmet Dinçerler, hafta sonu tatil için Çeşme'nin yolunu tuttu. İki gün şehri gezen çift, dönüş yolunda kabus yaşadı. İş insanının kullandığı aracın ön lastiği seyir halindeyken patladı.

Snob Magazin'in haberine göre; Dinçerler, direksiyon hakimiyetini kaybedince, sağa sola çarparak durabildi.

Korkudan bayılan Hadise'nin uzun süre kendine gelemediği öğrenildi. Olay yerine giden polislerin ise aracı çekiciyle götürürken ikiliye, "Bu otomobilden nasıl sağ çıktınız? Allah korumuş" dediği öğrenildi.

Şarkıcı ve iş insanı, başka araçla İstanbul'a döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birlikteliği aileler de onayladı! Birlikteliği aileler de onayladı!
PARTNER 4 aydır kaçıyorlardı! Sonunda belgelendi 4 aydır kaçıyorlardı! Sonunda belgelendi
Oktay Kaynarca, EDHO’dan sonra Atv ile görüşüyor! Oktay Kaynarca, EDHO’dan sonra Atv ile görüşüyor!
Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

40 ay sürecek restorasyon başladı: Yunanistan'dan bile görülecek

40 ay sürecek restorasyon başladı: Yunanistan'dan bile görülecek

Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu görüştü!

Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu görüştü!

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Havlayan köpek hırsızı yakalattı, vatandaşlar bu hale getirdi

Havlayan köpek hırsızı yakalattı, vatandaşlar bu hale getirdi

9 yaş küçük sevgiliden sonra yeni aşkıyla!

9 yaş küçük sevgiliden sonra yeni aşkıyla!

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Artık saklanmıyorlar! Sevgilisinin ev halini paylaştı!

Artık saklanmıyorlar! Sevgilisinin ev halini paylaştı!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Çağla Şıkel geceye damga vurdu! Pınar Altuğ kayıtsız kalamadı

Çağla Şıkel geceye damga vurdu! Pınar Altuğ kayıtsız kalamadı

Tanıyana aşk olsun! Estetiği fazla kaçırdı

Tanıyana aşk olsun! Estetiği fazla kaçırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.