Hadise ve Mehmet Dinçerler kaza yaptı! "Bu otomobilden nasıl sağ çıktınız?"

Hadise ve Mehmet Dinçerler kaza haberiyle gündem oldu. Hadise ile Mehmet Dinçerler, hafta sonu tatil için Çeşme'nin yolunu tuttu. İki gün şehri gezen çift, dönüş yolunda kabus yaşadı. İş insanının kullandığı aracın ön lastiği seyir halindeyken patladı.

Snob Magazin'in haberine göre; Dinçerler, direksiyon hakimiyetini kaybedince, sağa sola çarparak durabildi.

Korkudan bayılan Hadise'nin uzun süre kendine gelemediği öğrenildi. Olay yerine giden polislerin ise aracı çekiciyle götürürken ikiliye, "Bu otomobilden nasıl sağ çıktınız? Allah korumuş" dediği öğrenildi.

Şarkıcı ve iş insanı, başka araçla İstanbul'a döndü.

