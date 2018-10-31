MAGAZİN

Hadise'ye büyük şok! Kusurlu bulundu

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.10.2018 10:23 | Son Güncelleme

Organizatör Yasemin Sadıkoğlu’ndan bilet aldıktan sonra ‘Beni dolandırdı’ diye şikayetçi olan Hadise'nin davasında nihai karar verildi. Savcılık, ‘Hadise kusurlu’ diyerek dosyayı kapattı.

Hadise'ye büyük şok! Kusurlu bulundu

Hadise, organizatör Yasemin Sadıkoğlu'ndan 2017 yılında Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri'ne gidebilmek için 30 bin liraya bilet almıştı. bilet almıştı. Ünlü şarkıcı, bileti aldıktan sonra 9 bin liralık bileti kendisine 30 bin liraya sattığı iddiasıyla "Sadıkoğlu beni dolandırdı" diyerek şikayetçi olmuştu.

"İÇİNDE BAŞKA HİZMETLER VAR"

Yürütülen soruşturmada ifade veren Sadıkoğlu, aldığı paranın sadece bilet değil, pek çok hizmeti de içinde barındırdığını söylemişti. Savcılık, bunun üzerine takipsizlik kararı vermişti.

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Hadise, geçtiğimiz günlerde takipsizlik kararına itiraz etti. Hakim ise Hadise'yi kusurlu bulup itirazını reddetti. Hakim, Yasemin Sadıkoğlu tarafından işlendiği iddia edilen hileli davranışın belli bir yoğunluk ve güçte olmadığını, Hadise'nin denetleyebileceği bu durum karşısında kusurlu olduğunu ifade etti.

Öte yandan Hadise'nin dolandırıcılıkla itham ettiği iş kadını Yasemin Sadıkoğlu itibarının zedelendiğini ileri sürerek , Hadise'den şikayetçi olmuştu. Sadıkoğlu'nun avukatı Sevda Şahin İhsanoğlu, "Yapılan haksız suç duyurusu nedeniyle itibarı zedelenen müvekkilim Sadıkoğlu, Hadise Açıkgöz hakkında iftira nedeniyle suç duyurusunda bulundu" dedi.

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İCRA TAKİBİ DE İSTENDİ

Avukat İhsanoğlu, Hadise'nin TCK'nın 267'nci maddesine göre bir yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca Sadıkoğlu'nun, Hadise'den alacağının tahsili sebebi ile icra takibi başlatıldığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Yasemin Sadıkoğlu dolandırcılık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ya bu kız hep problem,ailesi çevresi iş yaptığı insanlarla hep bı problem
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