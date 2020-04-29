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Hadise yine Kaan Yıldırım'ın evinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 10:53 | Son Güncelleme

Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, koronavirüs sebebi ile karantina uygulamasını sevgilisiyle geçirmeye devam ediyor.

Hadise yine Kaan Yıldırım'ın evinde

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ve fotoğraf vermeyen Hadise, önceki gün de sevgilisi Kaan Yıldırım'ın Ulus'ta bulunan evine girerken görüntülendi.

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yaşanan salgın yüzünden kontrole takılan Hadise'nin aracı, güvenlik tarafından durduruldu.

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Hadise'nin şoförü, özel cihaz ile ateş ölçümüne takıldı. Yapılan kontrol ile ateş derecesi normal çıkan şoför, ünlü sanatçıyı sevgilisine kavuşturdu.

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Hadise'nin geçtiğimiz aylarda beyaz bir köpekle verdiği poz, aşkını deşifre etmişti. Şarkıcının fotoğrafındaki köpeğin, oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

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İki hafta önce de Hadise'nin internet üzerinden katıldığı bir programda sevgilisi Kaan Yıldırım’ın evinde karantinada olduğu bu fotoğrafla öğrenilmişti.

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Hadise, geçtiğimiz günlerde The Notebook filmindeki, "Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak! Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum. Sana ait olan her şeyi istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben ... Her gün" repliği sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Hadise'nin bu paylaşımı aşk ilanı olarak yorumlanmıştı.

Öte yandan Hadise, geçtiğimiz haftalarda, "Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem" açıklamasını yapmıştı.
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Yıldırım, 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile evlenmiş, geçtiğimiz yıl da sessiz sedasız boşanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Hadise, kaan yıldırım,

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