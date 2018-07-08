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Hadise yine kilo aldı! Son hali gündem oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde konser veren Hadise son görüntüsüyle gündem oldu! Aldığı kilolarla dikkat çeken Hadise şaşırttı

Hadise yine kilo aldı! Son hali gündem oldu

Sanatçı Hadise, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde bulunan Amphitheater'de Kazel Events tarafından düzenlenen Multi Yaz Festivali'nde sahne aldı. Hadise, mini kıyafetinin yanı sıra aldığı kilolarla dikkat çekti.

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'TAM PERFORMANS GÖSTEREMİYORUM'

Sol ayağında çizme, sağ ayağında ise medikal bir ayakkabı ile sahne alan Hadise bir ara hayranlarına, "Gördüğünüz gibi ayağımda bir sakatlık var. Doktorum sahneye çıkmazsan iyi olur dedi, ama ben hayır ne gerekiyorsa verin ben çıkacağım dedim. Belki tam olarak performans gösteremiyorum, ama bir aradayız, beraberiz bu da beni mutlu etti. Çok ağrılarım oldu, kaç gündür yatıyorum. Kendimi çok kötü hissettiğim anlar oldu, ama buraya geldiğimde organizatörler bana çok iyi baktı" dedi.

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'ALLAH'A ŞÜKRETTİM'

Konser için geldiği otelde yaşadığı bir anısını da hayranları ile paylaşan Hadise, "Otel girişinde tekerlekli sandalyede bacağını kaybetmiş bir adam gördüğüm, yine de şükür Allah'ım buradayım, seyircimle karşılaşacağım dedim" diye anlattı.

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