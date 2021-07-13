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  4. Hadise'yle adı anılan Mehmet Dinçerler'e 'Hadise' piyangosu!

Hadise'yle adı anılan Mehmet Dinçerler'e 'Hadise' piyangosu!

13.07.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşamaya başlayan iş insanı Mehmet Dinçerler'e adeta piyango vurdu.

Hadise'yle adı anılan Mehmet Dinçerler'e 'Hadise' piyangosu!

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in aşkı magazin basınında konuşulmaya devam ediyor.

Snob Magazin'in haberine göre; Hadise ile aşk yaşamaya başlayan Mehmet Dinçerler, Instagram'da takipçi ve beğeni sayısını kısa sürede katladı.

HADİSE SAYESİNDE POPÜLERLİĞİ ARTTI

Hadise ile aşk yaşamaya başlamadan önce Instagram'da 70 bin civarında takipçisi bulunan Mehmet Dinçerler, adının sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Instagram'da 110 bin takipçiye ulaştı.

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Hadise ile birlikte olan Dinçerler'in Instagram'da aldığı beğeniler de 2 kat arttı.
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Hadise'nin iş insanı Mehmet Dinçerler'in hangi özelliklerine aşık olduğu da belli oldu.

"DAVRANIŞLARINA AŞIK OLDUM"

İşte Hadise'nin çarpıcı aşk açıklaması: "Bence biz kadınlar bir erkeğin işine ve tipine aşık olmuyoruz. Davranışlarına aşık oluyoruz. İlgiyi hangi kadın sevmez ki! Beni düşündüğünü, gerçekten ilgilendiğini ve sevdiğini hissettirebilen bir erkek çıksın karşıma, sonra o yaşadı."

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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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