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Hafızayı güçlendiren beslenme modeli açıklandı

Harvard Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve tıp dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, uzun vadeli beyin sağlığıyla ilişkili beslenme modellerini karşılaştırdı.

Hafızayı güçlendiren beslenme modeli açıklandı
Mynet

Çalışma, yaygın kanaatin aksine Akdeniz diyeti yerine DASH diyetinin (Hipertansiyonu Durdurma Diyeti) bilişsel sağlıkla daha güçlü ilişki gösterdiğini öne sürdü.

30 YILLIK GENİŞ ÖLÇEKLİ TAKİP

Araştırmada yaklaşık 159 bin kişi 30 yıl boyunca izlendi. Katılımcılar dört yılda bir beslenme alışkanlıklarını bildirdi ve altı farklı beslenme modeline uyum düzeyleri analiz edildi. İncelenen tüm diyetlerin bilişsel gerilemeyi azaltma yönünde olumlu etkilerle ilişkili olduğu bildirildi.

DASH DİYETİ ÖNE ÇIKTI

Sonuçlara göre DASH diyeti’ne yüksek uyum gösteren katılımcılarda, öznel bilişsel gerileme riskinin en düşük uyum grubuna kıyasla %41 daha az olduğu görüldü.

Hafızayı güçlendiren beslenme modeli açıklandı 1

Ayrıca:
Bitki temelli sağlıklı beslenme modeli ve hiperinsülinemi odaklı model: %24 daha düşük risk

Akdeniz tipi beslenmeye dayalı Akdeniz diyeti (AHEI-2010): %16 daha düşük risk

Objektif testlerde ise DASH diyeti uygulayanların bilişsel performansının ortalama 0,76 yıl daha 'genç' olduğu, çalışma belleğinde bu farkın 1,37 yıla kadar çıktığı bildirildi.

YAŞ FAKTÖRÜ VE KORUYUCU ETKİ

Araştırmacılar, özellikle 45–54 yaş aralığında DASH diyetine uyumun bilişsel koruyucu etkisinin daha belirgin olduğunu belirtti.

Hafızayı güçlendiren beslenme modeli açıklandı 2

"KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER DAHA ETKİLİ OLABİLİR"

Çalışmanın başyazarı Harvard Üniversitesi’nden epidemiyolog Kjetil Bjornevik, beslenmede ani değişimlerden ziyade sürdürülebilir küçük adımların daha etkili olabileceğini vurguladı.

Bjornevik, sebze, balık ve tam tahılları öne çıkaran; kırmızı et, işlenmiş gıdalar ve şekerli içecekleri sınırlayan beslenme modellerinin genel olarak beyin sağlığıyla ilişkili olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Beyin diyet hafıza Akdeniz diyeti
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