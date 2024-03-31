Hafsanur Sancaktutan'dan iddialı pozlar! Ceketinin içine hiçbir şey giymedi

"Ya Çok Seversen", "Dünyayla Benim Aramda" ve "Darmaduman" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın Sadri Alışık ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Kerem Alışık'ın oğluyla anılan oyuncu iddialara yanıt vermezken son paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.



Bir marka için iddialı seçimler yapan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan ceketinin içine hiçbir şey giymeden verdiği pozlarla öne çıktı.

Kırmızı gül detaylı bir elbise seçimi de yapan güzel isim hayranlarından tam not aldı.

İDDİALI SAHNESİ GÜNDEME GELMİŞTİ

'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki iddialı sahnesiyle yeniden gündeme gelen ünlü isim, "Karakterimin adı Berlin'di. Büyük bir tesadüf, Hülya Avşar zamanında yapmış bunu bilmiyordum. Sonrasında onun röportajını da dinledim. Yapılması gerekiyordu. Bir yerde senaryoya hizmet ediliyorsa, gereksiz de bir şey değilse yapılır. Ana akıma böyle bir iş olsa çocuklar da izleyeceği için böyle bir sahneyi oynamak istemem. Dijital olunca işin gereği oynamam gereken sahneyi oynadım. Oyunculukla alakalı sınırım her zaman var. Hitap ettiği kitle çok önemli. Bu sahne gerçekten gerekli mi? Karakterin derinliğinde bir şey ifade ediyor mu? Hikâyeyi etkileyecek mi? Tabii ki ben de sınırsız bir oyuncu değilim” açıklamasını yapmıştı.







