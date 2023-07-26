Hafsanur Sancaktutan'ın sokak tarzı gündem oldu! "Üstü kısa kalmış"

Son Yaz dizisinde canlandırdığı karakterle herkesin beğenisini kazanan ve kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Hafsanur Sancaktutan son olarak Kerem Bürsin'le birlikte Ya Çok Seversen dizisinin başrollerini paylaşıyor.
Son olarak dizideki öpüşme sahnesiyle dikkat çeken güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Paris'e gitti. Paris'e giden güzel oyuncu birbirinden özel pozlar verdi.
24 saat kaldığı Paris'in sokaklarında işten fırsat bulur bulmaz fotoğraf çektirdi. Sancaktutan kendine has cesur tarzıyla dikkat çekti.
Birbirinden cesur pozlarını paylaşan güzel oyuncunun sütyensiz pozları dikkat çekti.
Üzerindeki bluzun yarım görüntüsü sosyal medyada bol bol yorum aldı.
Oyuncuyu görenler "Kumaşa para mı yetmedi", "Üstü yarım kalmış" yorumlarında bulundu.