İstediği nafaka gündemdeydi... Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor! "İlişkimiz hep baki kalacak"

2010 yılında hayatlarını birleştiren Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Davacı Nagehan Alçı'nın mahkemeye verdiği boşanma dilekçesinde Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat talep ettiği ayrıca 60 bin lira aylık nafaka istediği de iddia edildi.

Nagehan Alçı boşanma süreciyle ilgili ilk kez sosyal medyada açıklama yaptı.

"UZLAŞIP BİTİRME KARARI ALDIK"

Boşanmalarıyla ilgili iddiaları yanıtlayan Alçı şunları yazdı:

"Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum..

Boşanma sürecimizle ilgili mahkemeden yayın yasağı çıkmıştır. 10 yaşındaki çocuklarımızın sağlığını da ilgilendiren bu hassas konuda yalan yanlış, bölük pörçük haberler yaparak yayın yasağını ihlal edenlerin gereken cezayı alması için avukatlarımız suç duyurusunda bulunacaktır."

