"Şirket çalışanı erkekler çekmecesinde ped bulundursun. Çünkü bazen istemediğimiz bir gün regl olabiliyoruz. Kadın çalışan arkadaşın ‘Ya ped var mı?’ diye sana sorabilsin. Sen de çekmecenden çıkar ver. İşte o zaman hayat değişecek ve ezber bozacak" diyen Ceyda Düvenci'nin sözleri çok konuşulmuştu.

Ceyda Düvenci'nin regl açıklamasından sonra Hafsanur Sancaktutan da gündeme geldi.

Son dönemde Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan Marie Claire Ekim sayısına konuk oldu. “Kadın demek, ilerlemek demek. Bunun altını her gün çizmemiz gereken bir ülkede yaşıyoruz. Gerçekten çığlık çığlığa bağırmamız lazım” diyen Hafsanur Sancaktutan açıklamalarıyla dikkat çekti.

"PED ALDIRIYORUM"

Son dönemde cesur sahnelerde oynamasıyla dikkat çeken oyuncu regl olduğunda sette ise ne yaptığını açıkladı.

Hafsanur Sancaktutan; “Sette regl olursam erkeklere de regl oldum diyorum. Bilerek yapıyorum. Mümkünse bir erkekten ağrı kesici istiyorum, ped aldırıyorum. Çünkü bu normal. Anla" dedi.

Hafsanur Sancaktutan sosyal medyayı ikiye böldü. Kimisi "Göze sokmaya gerek yok" dedi kimisi ise "Çok doğal söylenebilir" yorumunda bulundu.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Kadınlar regl olduğunu açık açık paylaşabilir mi? Evet söyleyebilir Birine söylemesine gerek yok Kararsızım duruma göre değişir

O SAHNELER GÜNDEM OLMUŞTU

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde gündem olan mastürbasyon sahnesi için, "Oyunculukta sahne neyi gerektiriyorsa yaparım. Oyunculuk cesaret işi" demişti.