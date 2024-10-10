MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melodi Elbirlier Amor Garibovic Defilesinde boy gösterdi! Kıyafeti dile düştü: Sütyenin süngerini unutmuş

Melodi Elbirlier Amor Garibovic Defilesinde boy gösterdi! Kıyafeti dile düştü: Sütyenin süngerini unutmuş

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.10.2024 08:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modacı Amor Gariboviç'in Phoenix Bloom adlı yeni couture koleksiyonunu Venedik Sarayı’nda düzenlendi. Geceye ünlü isimler akın ederken fenomen Melodi Elbirliler'in tarzı ise dile düştü.

Melodi Elbirlier Amor Garibovic Defilesinde boy gösterdi! Kıyafeti dile düştü: Sütyenin süngerini unutmuş

Modacı Amor Gariboviç'in Venedik Sarayı’nda düzenlenen defilesi ünlü akınına uğradı.

Birçok ünlü isim defilede boy gösterirken Şevval Şahin ve Çağla Şıkel, Gariboviç imzalı elbiselerle podyumda yürüdü. Gecede ünlü isimlerin kıyafetleri de dikkat çekti.

Şef Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler iddialı tarzıyla dikkat çekti. Ancak fenomenin tarzı sosyal medyanın diline düştü.

2021'de şef Arda Türmen ile evlenen, 2022'de de kızı Ada Siena'yı kucağına alan Melodi Elbirliler kombininde göğüs detayıyla dikkat çekti.

'Yabancı Damat' evlendi! Engin Akyürek paylaştı 'Yabancı Damat' evlendi! Engin Akyürek paylaştı

Fenomen ismin göğüs kısmındaki detayı görenler "Sütyenin süngeri kalmış", "Ay o nasıl görüntü", "Göğüslerini zorla kapamış gibi" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Melodi Elbirliler, sosyal medyada 'Güzellik bloggeri' olarak tanınıyor. Instagram'da yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Elbirliler, moda ve makyaj videoları yayınlıyor. Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Melodi Elbirliler Şevval Şahin
En Çok Okunan Haberler
George Baldock evinin havuzunda ölü bulundu!

George Baldock evinin havuzunda ölü bulundu!

'Kazançları çok iyi' Maaşları mühendisi geçti!

'Kazançları çok iyi' Maaşları mühendisi geçti!

Bir şehir bunu konuşuyor! Yurtta kalan kız öğrencilere taciz... Sosyal medyada daha da büyüdü, Vali devreye girdi

Bir şehir bunu konuşuyor! Yurtta kalan kız öğrencilere taciz... Sosyal medyada daha da büyüdü, Vali devreye girdi

Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a 1.7 milyarlık teklif

Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a 1.7 milyarlık teklif

MasterChef Ayşe son pozuyla gündemde! "Botoks mu yaptırdı?"

MasterChef Ayşe son pozuyla gündemde! "Botoks mu yaptırdı?"

'Güzel haber' diye duyuruldu: Mahkemeden TÜİK'e 30 gün süre!

'Güzel haber' diye duyuruldu: Mahkemeden TÜİK'e 30 gün süre!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.