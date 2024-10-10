Melodi Elbirlier Amor Garibovic Defilesinde boy gösterdi! Kıyafeti dile düştü: Sütyenin süngerini unutmuş

Modacı Amor Gariboviç'in Venedik Sarayı’nda düzenlenen defilesi ünlü akınına uğradı.

Birçok ünlü isim defilede boy gösterirken Şevval Şahin ve Çağla Şıkel, Gariboviç imzalı elbiselerle podyumda yürüdü. Gecede ünlü isimlerin kıyafetleri de dikkat çekti.

Şef Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler iddialı tarzıyla dikkat çekti. Ancak fenomenin tarzı sosyal medyanın diline düştü.

2021'de şef Arda Türmen ile evlenen, 2022'de de kızı Ada Siena'yı kucağına alan Melodi Elbirliler kombininde göğüs detayıyla dikkat çekti.

Fenomen ismin göğüs kısmındaki detayı görenler "Sütyenin süngeri kalmış", "Ay o nasıl görüntü", "Göğüslerini zorla kapamış gibi" yorumlarında bulundu.

MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Melodi Elbirliler, sosyal medyada 'Güzellik bloggeri' olarak tanınıyor. Instagram'da yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Elbirliler, moda ve makyaj videoları yayınlıyor. Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.