Hafsanur Sancaktutan süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı

Aşk Ağlatır dizisinin Ada'sı, Son Yaz’ın Yağmur’u Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu olan Deniz Can Aktaş ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, Son Yaz dizisi final yaptıktan sonra henüz yeni projesini seçmedi.

Youtube’da yayınlanan İbrahim Selim’in programına konuk olan Hafsanur Sancaktutan, program için tercih ettiği kombiniyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Genç oyuncunun süper mini elbisesiyle verdiği pozlara, hayranları beğeni yağdırdı.

"DEDEM TARAFINDAN İSTİSMARA UĞRADIM"

Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir itirafla çocukken dedesi tarafından istismara maruz kaldığını açıklayarak dikkatleri üzerine çekti.

Genç oyuncu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Okuyun bu hikaye çok tanıdık! Susup ayıptır aman duyulmasın diyen herkes! Evet siz de çocuk istismarı yapıyorsunuz. İtiraf ediyorum, benim de hikayem buna benzer! Ben de ifşalasam mı herkesi? Utanırlar mı yaptıklarından? Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuyum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşlarım tarafından da taciz edildi. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum. Kızlar susmayın. Artık susmak yok. Çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz. Çünkü sizi çok seviyorum."





