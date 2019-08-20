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Hafta sonu en çok hangi film izlendi? İşte rakamlar...

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SİNEMA TV  | 20.08.2019 09:45 | Son Güncelleme

Vizyondaki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), Türkiye Box Office liderliğini kimseye kaptırmadı.

Hafta sonu en çok hangi film izlendi? İşte rakamlar...

Box Office Türkiye rakamlarına göre; Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), 123 bin seyirciyle üst üste üçüncü hafta sonunda da gişede liderliğini sürdürdü. Başrollerini Jason Statham ve Dwayne Johnson'ın paylaştığı film, toplamda 970.507 seyirciye ulaşmayı başardı. Listenin ikinci sırasında yerli korku filmi Siccin 6 yer aldı. Film, hafta sonu 60.748 seyirci tarafından izlenirken, on günde toplamda 244.032 seyirci tarafından izlendi.

Haftanın yenilerinden Angry Birds Filmi 2 (The Angry Birds Movie 2), 59.970 seyirciyle üçüncü sırada açılışını gerçekleştirirken, gösterimdeki beşinci hafta sonunu kapatan Aslan Kral (The Lion King), 30.904 seyirciyle dördüncü sırada kendine yer buldu. Geniş Aile Komşu Kızı ise üçüncü hafta sonunda 20.539 seyirci tarafından izlenerek listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu. İzlenme sırasına göre listenin devamı:

  1. Dora ve Kayıp Altın Şehri - 16.380 seyirci
  2. Sesinde Aşk Var - 15.294 seyirci
  3. Konuşan Hayvanlar - 10.369
  4. Sır Tutabilir Misin? - 6.012 seyirci
  5. Kaçış Oyunu - 3.347 seyirci


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Anahtar Kelimeler:
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw Siccin 6 Angry Birds Filmi 2

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