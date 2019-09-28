Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Meteoroloji, 28 Eylül Cumartesi ve 29 Eylül Pazar günüyle ilgili son hava durumu tahminlerini internet sitesinden paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sakarya, Karabük ve Tokat çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK? Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI Yağışların Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PAZAR GÜNÜ YURDU TERK EDİYOR 29 Eylül Pazar günü ise yurt genelinde yağışlı hava beklenmiyor. İL İL HAVA DURUMU MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 28°C

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 31°C

Az bulutlu MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 24°C

Parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu KONYA °C, 24°C

Az bulutlu BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kastamonu ve Sinop'un kıyı ilçelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu kıyıları aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeyi ve Van’ın kuzey kesimlerinin çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz’de fırtına; öğle saatlerinden itibaren Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40), sabah saatlerinde doğusu 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde doğusu 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerine kadar yer yer 8 (75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusu 2,0 ila 3,0m, akşam saatlerine kadar yer yer 4,0 m, Görüş; İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf. MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.