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Hafta sonu kısıtlamadan kaçanlar buraya koşuyor! Yüzeyi buz tutan görüntüsü ve doğasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Limni Gölü nerede?

Hande Öztürk Hande Öztürk 15.12.2020 17:33 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu kısıtlamadan kaçanlar buraya koşuyor! Yüzeyi buz tutan görüntüsü ve doğasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Limni Gölü nerede?

Limni Gölü Tabiat Parkı, yağan karın ardından büyük bölümü buz tutan görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Hafta sonu kısıtlamalardan kaçanlar buraya geliyor, pandemide temiz ve bol oksijenli havada vakit geçiriyor. Peki, Limni Gölü nerede? Limni Gölü Tabiat Parkı nerede?

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 100 bini aşkın doğaseveri ağırlayan Limni Gölü Tabiat Parkı, bir restoran ve konaklama amaçlı 22 orman köşküyle pandemi sürecinde şehir yaşamından uzaklaşarak doğayla baş başa zaman geçirmek isteyenleri bekliyor. Peki, Limni Gölü Tabiat Parkı nerede?

Kısıtlamada eve kapanmak yerine doğayla iç içe otellere gidiyorlarKısıtlamada eve kapanmak yerine doğayla iç içe otellere gidiyorlar

limni

LİMNİ GÖLÜ NEREDE?

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki önemli alternatif turizm merkezlerinden olan Limni Gölü; Trabzon Havalimanı'na 65km, Gümüşhane kent merkezine ise 45 kilometre uzaklıkta. 2 bin 50 rakımlı Limni Gölü Tabiat Parkı, tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı eteklerinde yer alıyor.

Adını aldığı krater gölü ile çevresindeki sarıçam ve ladin ağaçlarıyla ziyaretçilerini büyüleyen tabiat parkı, soğuk havanın yüksek kesimlerde yerini kara bırakmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı tabiat parkındaki gölün yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.

limni gölü

"HAFTA SONU KISITLAMADAN KAÇANLAR GELİYOR"

AA muhabirine konuşan Limni Gölü Tabiat Parkı İşletmecisi Murat Eroğlu, kentte soğuk havanın yüksek kesimlerde yerini kara bıraktığını ve soğuk hava sebebiyle Limni Gölü'nün yüzeyinin donduğunu söyledi. Tabiat Parkı'nın misafirlerine hem yaz aylarında hem de kış aylarında farklı güzellikler yaşattığını belirten Eroğlu, 2020 yılı yaz sezonunun koronavirüs salgını sebebiyle sıkıntılı geçtiğini fakat buna rağmen diğer destinasyonlara oranla iyi bir ziyaretçi sayısını elde ettiklerini söyledi.

Eroğlu, geçtiğimiz sene ziyaretçi sayısında 250 bini geçtiklerini aktarırken, "Pandemiye rağmen bu yıl 100 bini aştık. Yabancılardan ziyade misafirlerimiz yerli turist ağırlıklı oldu. Sezon boyunca da tedbirleri sıkı şekilde uyguladığımızdan dolayı hiçbir personelimiz çok şükür koronavirüse yakalanmadı. Alan müsait olduğu için sosyal mesafe sıkıntısı da yaşamıyoruz." şeklinde konuştu.

Tabiat Parkı'nda doğa dinginliği ve yayla havası olduğunu aktaran Eroğlu, bölgede konaklamak isteyenler için hizmet veren 22 orman köşkü bulunduğunu belirtti. Eroğlu, gözden uzak tatil isteyenler için az sayıda insan bulunması nedeniyle tabiat parkında konaklamaya da ciddi rağbet olduğunu vurguladı. Eroğlu, "Trabzon'dan ya da bölgedeki diğer illerden, hafta sonu kısıtlamadan kaçanlar geliyor. Hafta sonu odalarımız doluydu. Arazi aracı olanlar genellikle bizi tercih ediyor. Şehrin stresinden kaçarak pandemide temiz, bol oksijenli havada vakit geçirmek isteyen tüm misafirlerimizi Limni Gölü Tabiat Parkı'nda ağırlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

limni gölü

"DOĞAYLA BÜTÜNLEŞTİĞİMİZ ZAMAN RAHATLIYORUZ"

İstanbul'dan gelen psikolog Senay Cisan da yaz mevsiminde tabiat parkını ziyaret ettiğini, bunun yanı sıra kışın da kendileri için farklı bir deneyim olduğunu belirtti. Tabiat parkında oldukça eğlendiklerini ve çokça dinlenme fırsatı bulduklarını söyleyen Cisan, "Pandemiyle birlikte bir sürü risk ve kaygı taşıyoruz. Doğayla bütünleştiğimiz zaman rahatlıyoruz. Son zamanlarda insanlar şehir yaşamından çok doğaya kaçmaya çalışıyorlar. Onlardan biri de aslında biziz. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

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