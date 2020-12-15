Hafta sonu kısıtlamadan kaçanlar buraya koşuyor! Yüzeyi buz tutan görüntüsü ve doğasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Limni Gölü nerede?

AA muhabirine konuşan Limni Gölü Tabiat Parkı İşletmecisi Murat Eroğlu, kentte soğuk havanın yüksek kesimlerde yerini kara bıraktığını ve soğuk hava sebebiyle Limni Gölü'nün yüzeyinin donduğunu söyledi. Tabiat Parkı'nın misafirlerine hem yaz aylarında hem de kış aylarında farklı güzellikler yaşattığını belirten Eroğlu, 2020 yılı yaz sezonunun koronavirüs salgını sebebiyle sıkıntılı geçtiğini fakat buna rağmen diğer destinasyonlara oranla iyi bir ziyaretçi sayısını elde ettiklerini söyledi.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 100 bini aşkın doğaseveri ağırlayan Limni Gölü Tabiat Parkı , bir restoran ve konaklama amaçlı 22 orman köşküyle pandemi sürecinde şehir yaşamından uzaklaşarak doğayla baş başa zaman geçirmek isteyenleri bekliyor. Peki, Limni Gölü Tabiat Parkı nerede ?

Eroğlu, geçtiğimiz sene ziyaretçi sayısında 250 bini geçtiklerini aktarırken, "Pandemiye rağmen bu yıl 100 bini aştık. Yabancılardan ziyade misafirlerimiz yerli turist ağırlıklı oldu. Sezon boyunca da tedbirleri sıkı şekilde uyguladığımızdan dolayı hiçbir personelimiz çok şükür koronavirüse yakalanmadı. Alan müsait olduğu için sosyal mesafe sıkıntısı da yaşamıyoruz." şeklinde konuştu.

Tabiat Parkı'nda doğa dinginliği ve yayla havası olduğunu aktaran Eroğlu, bölgede konaklamak isteyenler için hizmet veren 22 orman köşkü bulunduğunu belirtti. Eroğlu, gözden uzak tatil isteyenler için az sayıda insan bulunması nedeniyle tabiat parkında konaklamaya da ciddi rağbet olduğunu vurguladı. Eroğlu, "Trabzon'dan ya da bölgedeki diğer illerden, hafta sonu kısıtlamadan kaçanlar geliyor. Hafta sonu odalarımız doluydu. Arazi aracı olanlar genellikle bizi tercih ediyor. Şehrin stresinden kaçarak pandemide temiz, bol oksijenli havada vakit geçirmek isteyen tüm misafirlerimizi Limni Gölü Tabiat Parkı'nda ağırlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.