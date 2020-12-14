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Kısıtlamada eve kapanmak yerine doğayla iç içe otellere gidiyorlar

Hande Öztürk Hande Öztürk 14.12.2020 16:19 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamada eve kapanmak yerine doğayla iç içe otellere gidiyorlar

Çok sayıda İstanbullu Cuma akşamı başlayan ve Pazartesi sabahına kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasını, şehirdeki evlerinde geçirmek yerine İstanbul'un tatil ilçesi Şile'deki otellerde geçiriyor.

Her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki cuma günleri saat 21.00 itibarıyla başlayan ve pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma yasağında ikinci hafta geride kaldı. Kısıtlama nedeniyle çok sayıda İstanbullu vatandaş, kısıtlamayı farklı bir yerde geçirmek için cuma akşamı yola çıkıyor. Pek çok vatandaşın tercihi ise İstanbul'un tatil ilçesi olarak bilinen Şile oldu. Cuma günü saat 21.00'den önce, özellikle Ağva'daki otellere giriş yapan vatandaşlar, pazartesi sabahına kadar şehirdeki evlerine kapanmak yerine, buradaki otellerde doğayla iç içe vakit geçiriyor. Talebin çok fazla olduğunu dile getiren otel işletmecileri, tüm rezervasyon isteklerini karşılayamadıklarını belirtiyor. Bu doğrultuda Ağva'daki bir otelde, misafirlere daha fazla alan tanımak ve sosyal mesafe kuralını sağlamak adına bütün odalar hizmete açılmıyor. Yemek yenilen ortak alanlarda masalar arası mesafeye dikkat edilirken, odalar da düzenli olarak temizlenerek dezenfekte ediliyor.

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"TALEP ÇOK AMA OTELİ DOLDURMAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

DHA'nın haberine göre Ağva'da bir otelin işletmeciliğini yapan Nuriye Canefe, talebin yoğun olduğunu belirterek, "Evet talep arttı. Çünkü bu 3 günü kimse evde geçirmek istemiyor. O yüzden yakın yerlere gitmek istiyorlar. Ağva da bunlardan biri. Talep fazla ama biz buna pek ayak uydurmuyoruz. Biraz daha kontrollü gitmeyi tercih ediyoruz. Gelen misafirlere daha fazla alan yaratmak için oteli doldurmamaya çalışıyoruz. Çünkü doğaya çıkmak istiyorlar burada, evde zaten kapalı kalıyorlar. Onun için böyle kontrollü bir şekilde gidiyoruz, memnunuz da." dedi.

"TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK"

Otellerindeki 13 odanın, 8'inin hizmet verdiğini belirten Canefe, "Aşı bulununcaya kadar böyle devam edeceğiz gibi gözüküyor. Geri dönüşler iyi. Belirli aralıklara gelen, sıkıldığı zaman gelen misafirlerimiz var. Sağlık Bakanlığı, İçişleri ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı alınması gereken önlemlerin hepsini aldık. Küçük bir otel olmamıza rağmen bunların hepsini yaptık. Misafirleri de sürekli uyarıyoruz. Hem hijyenlerine dikkat etmeleri hem maske takmaları için. Günlük temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerimiz de sürekli devam ediyor. Bunun dışında da artık biraz da gelen misafirler kendilerini koruyacak. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"BÜTÜN GÜN EVE KAPANMAKTANSA, BURADA BİRAZ NEFES ALIYORUZ"

Sokağa çıkma kısıtlamasını Ağva'da geçirmeyi tercih eden Esra Aslantepe, "Biz sürekli geliyoruz zaten. Hem hijyenine güvendiğimiz bir ortam. Evde takılmak yerine burada bu temiz, doğal ortamda temiz havada vakit geçirmeyi tercih ettik açıkçası. Öteki türlü bütün gün eve kapanmaktansa, burada en azından biraz ortalıkta dolaşıp, nehir kıyısında oturmak bile insana rahat nefes aldırıyor. Çünkü pazartesi günü tekrar işe başlayacağımız düşünülürse, bütün gün evde oturup dinlenmek de güzel belki ama biz doğa ile iç içe olmak istedik" diye konuştu.

"EVDE KISITLANMAK YERİNE DOĞADA KISITLANMAYI TERCİH ETTİM"

Tedbirlere uyarak doğada iki gün geçirmek istediğini aktaran Melih Güven ise, "İki gün evde kısıtlanmak yerine, doğada kısıtlanmayı tercih ettim. Burada kısıtladım kendimi. Doğal bir ortamda, kısıtlamalara, limitlere uyarak, sağlığımıza dikkat ederek, etrafa da zarar vermeyecek şekilde böyle bir ortamda, temiz hava ile birlikte olmak istedim" dedi.

"BİZ ÇOK GÜZEL BİR ORTAMDAYIZ"

Geçtiğimiz cuma akşamı sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan hemen evvel otele giriş yaptıklarını belirten Semih Aslantepe ise, "Biz İstanbul'a yakın olması sebebiyle burayı çok seviyoruz. Pandemi olmasa da hafta sonları geliyoruz. Şu anda da biz çok güzel bir ortamdayız. Allah İstanbul'da kalanların yardımcısı olsun. Dün akşam 08.30'da girişimizi nizami olarak yaptık. Pazartesi sabahı da yine evimize, işimize döneceğiz tekrar." şeklinde konuştu.

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