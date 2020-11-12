Hafta sonunu evde geçirmek istemeyenler için Kasım’da gidilecek yerler! Hafta sonu İstanbul’a yakın nereye gidilir?

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken her şeyde olduğu gibi vatandaşların seyahat alışkanlıklarında da değişiklik yaşanıyor. Özellikle hafta sonu AVM’lere ve restoranlara akın eden vatandaşlar, bu alışkanlıklarını değiştirerek gidilebilecek daha sakin ve doğayla iç içe mekanların arayışı içerisine giriyor. Havaların soğumaya başladığı şu günlerde çok sayıda vatandaş Kasım’da nereye gitmeli sorusuna yanıt arıyor. Hafta sonu tatili İstanbul yakınları için mekan arayışında olanlara geniş çeşitlilik sunuyor. Peki, hafta sonu nereye gitmeli? İşte hafta sonu gidilecek ucuz yerler

KASIM’DA GİDİLECEK YERLER

1. TARAKLI

Sakarya’da bulunan Taraklı, sakin kent unvanı ile hafta sonu gezilecek yerler arasında gösteriliyor. Yemyeşil doğası ve bölgenin dokusuna uygun evleriyle sanki zaman durmuş hissi yaratan bu bölgede keyifli bir tatil yapmak mümkün. Bölgede doğal güzelliklerin yanı sıra alışveriş yapılabilecek pek çok dükkan ve güzel restoranlar yer alıyor.

2. OYLAT

Bursa’daki Oylat kaplıcaları yemyeşil çam ormanları il çevrili yapısıyla muhteşem bir atmosfere sahip. Üstelik yalnızca kaplıca turizmi için değil doğa yürüyüşleri ve doğanın içinde yapılacak piknikler için de tercih ediliyor. Bölgeye günübirlik seyahatlerin yanı sıra tesislerde konaklamak için de gidilebiliyor. Özellikle şifalı olarak adlandırılan termal sularını deneyimlemek gerekiyor.