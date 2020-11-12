Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Hafta sonunu evde geçirmek istemeyenler için Kasım’da gidilecek yerler! Hafta sonu İstanbul’a yakın nereye gidilir?

Hafta sonunu evde geçirmek istemeyenler için Kasım’da gidilecek yerler! Hafta sonu İstanbul’a yakın nereye gidilir?

Hande Öztürk Hande Öztürk
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sürecinde seyahat alışkanlıkları da değişiklik gösterdi. Zamanının büyük bir kısmını evde geçiren vatandaşlar hafta sonu biraz olsun nefes alabilmek için sessiz, kalabalıktan uzak ve doğayla iç içe mekanların arayışına girdi. Peki, hafta sonu İstanbul’a yakın nereye gidilir? İşte Kasım’da gidilecek yerler

Hafta sonunu evde geçirmek istemeyenler için Kasım’da gidilecek yerler! Hafta sonu İstanbul’a yakın nereye gidilir?

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken her şeyde olduğu gibi vatandaşların seyahat alışkanlıklarında da değişiklik yaşanıyor. Özellikle hafta sonu AVM’lere ve restoranlara akın eden vatandaşlar, bu alışkanlıklarını değiştirerek gidilebilecek daha sakin ve doğayla iç içe mekanların arayışı içerisine giriyor. Havaların soğumaya başladığı şu günlerde çok sayıda vatandaş Kasım’da nereye gitmeli sorusuna yanıt arıyor. Hafta sonu tatili İstanbul yakınları için mekan arayışında olanlara geniş çeşitlilik sunuyor. Peki, hafta sonu nereye gitmeli? İşte hafta sonu gidilecek ucuz yerler

Hafta sonunu evde geçirmek istemeyenler için Kasım’da gidilecek yerler! Hafta sonu İstanbul’a yakın nereye gidilir?

KASIM’DA GİDİLECEK YERLER

1. TARAKLI

Sakarya’da bulunan Taraklı, sakin kent unvanı ile hafta sonu gezilecek yerler arasında gösteriliyor. Yemyeşil doğası ve bölgenin dokusuna uygun evleriyle sanki zaman durmuş hissi yaratan bu bölgede keyifli bir tatil yapmak mümkün. Bölgede doğal güzelliklerin yanı sıra alışveriş yapılabilecek pek çok dükkan ve güzel restoranlar yer alıyor.

2. OYLAT

Bursa’daki Oylat kaplıcaları yemyeşil çam ormanları il çevrili yapısıyla muhteşem bir atmosfere sahip. Üstelik yalnızca kaplıca turizmi için değil doğa yürüyüşleri ve doğanın içinde yapılacak piknikler için de tercih ediliyor. Bölgeye günübirlik seyahatlerin yanı sıra tesislerde konaklamak için de gidilebiliyor. Özellikle şifalı olarak adlandırılan termal sularını deneyimlemek gerekiyor.

Hafta sonunu evde geçirmek istemeyenler için Kasım’da gidilecek yerler! Hafta sonu İstanbul’a yakın nereye gidilir?

3. GÖYNÜK

Hafta sonu nereye gidilir diye sorulduğunda ilk akla gelen yerlerin başında mutlaka Bolu yer alıyor. Bolu’daki Göynük de oldukça popüler destinasyonlardan bir tanesi. Üstelik Göynük, hem İstanbul’a hem de Ankara’ya oldukça yakın. Yemyeşil doğasının yanı sıra birbirinden güzel eski evleriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Bölgeye gidenler seyir terasında manzarayı seyretmeden ve dar sokaklarında gezintiye çıkmadan bölgeden ayrılmıyor.

4. YUVACIK

İstanbul’a yalnızca 90 dakika bir mesafede bulunan Yuvacık, Kocaeli şehrinin Başiskele ilçesine bağlı. Ziyaretçilerine muhteşem bir doğa sunan bölge, hafta sonu gezilecek yerler arasında gösteriliyor. Yuvacık’a gidenler piknik ya da trekking yaparak bölgenin tadını doyasıya çıkarabiliyor. Özellikle şehrin stresinden bunalanlar için Yuvacık, harika bir kaçış noktası. Üstelik Yuvacık’ta çok sayıda restoran ve kafe de hizmet veriyor.

Kışın kayak tatili için 10 öneri! Nerede kayak yapılır? İşte kayak yapılabilecek yerler!Kışın kayak tatili için 10 öneri! Nerede kayak yapılır? İşte kayak yapılabilecek yerler!

Hafta sonunu evde geçirmek istemeyenler için Kasım’da gidilecek yerler! Hafta sonu İstanbul’a yakın nereye gidilir?

HAFTA SONU GİDİLECEK YERLER

5. BURSA ORMAN KÖŞKLERİ

Hafta sonu istanbul’a yakın nereye gidilir diye merak edenler için İstanbul’un hemen yanı başında bulunan Bursa’da görülmeye değer çok sayıda nokta var. Özellikle şehir merkezine 30 km uzaklıktaki Sarıalan, tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine bambaşka bir dünya sunuyor. Bölgedeki orman köşkleri ise ziyaretçilerin akın ettiği yerlerin başında geliyor.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'daki Sarıalan mevkisinde Tarım ve Orman Bakanlığınca inşa ettirilen ve ihale usulüyle özel işletmeye devredilen orman köşklerinde izole tatil yapmak isteyenler için rezervasyonlar başladı. Henüz kış aylarına girmeden yoğun ilgi gören köşklerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde tatilini geçirmek isteyenler rezervasyon yaptırıyor.

yedigöller

6. YEDİGÖLLER

Hafta sonu kamp yapılacak yerler arasında Yedigöller ilk akla gelenlerden bir tanesi. İncegöl, Kurugöl, Deringöl, Sazlıgöl, Seringöl, Büyükgöl ve Küçükgöl’den oluşan göller, vadilerin önünü kapatması ile burayı meydana getirmiş. Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Yedigöller, adeta bir cennet olarak kabul ediliyor. Bölgede çok sayıda farklı ağaç türü, dereler, şifalı pınarlar ve fotoğraf tutkunları için doğanın en güzel pozlarını verdiği binlerce manzara yer alıyor. Yedigöller’de konaklayabilecek çok sayıda mekan bulunsa da özellikle kamp tutkunları için bölgenin oldukça cazip olduğunu söylemek mümkün.

7. MİSİ

Bursa merkezine yaklaşık 12 km uzaklıkta olan Misi Köyü de son dönemlerin popüler noktalarından bir tanesi. Şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyenlerin yavaş yavaş ilgi göstermeye başladığı Misi köyü, sakinliği ve huzur verici atmosferiyle dikkat çekiyor. Özellikle hafta sonu kaçamaklarında piknik yapmak ve keyifli vakit geçirmek için ideal destinasyonlardan bir tanesi. Köydeki bazı eski evler ise restore edilerek müze yapılmış durumda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Pandemide herkesin tercihi oldu! Kışın da mümkün!Pandemide herkesin tercihi oldu! Kışın da mümkün!
Yeni filminde babasıyla başrolü paylaşacak Yeni filminde babasıyla başrolü paylaşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Ünlü oyuncunun kızı durmak bilmiyor
Ünlü oyuncunun kızı durmak bilmiyor
Playboy modeli: Hayatım iki kariyer arasında bölündü ama...
Playboy modeli: Hayatım iki kariyer arasında bölündü ama...
Dwayne Johnson müjdeyi verdi: Efsane geri dönüyor
Dwayne Johnson müjdeyi verdi: Efsane geri dönüyor
Dedikodunun dibine vurmaya hazır mısınız?
Dedikodunun dibine vurmaya hazır mısınız?
İlginizi Çekebilir
Netflix'ten sürprizlerle dolu yeni yerli projeler
Netflix'ten sürprizlerle dolu yeni yerli projeler
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
The Witcher’ın yeni sezonundan Yennefer’lı fotoğraflar
The Witcher’ın yeni sezonundan Yennefer’lı fotoğraflar
'En güzel Cüneyt abi döverdi' diyen unutulmaz isminin son hali
'En güzel Cüneyt abi döverdi' diyen unutulmaz isminin son hali
Yeşilçam’ın utangaç güzelinin son hali şaşırttı
Yeşilçam’ın utangaç güzelinin son hali şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapadokya’da mutlaka yapılması gerekenler neler? İşte Kapadokya’da gezilecek yerler
Turist akınına uğruyor! Bunları yapmadan dönmeyin!
Kışın bisiklete binilecek en güzel 9 rota! İşte kışın bisiklet turu için en iyi bisiklet rotaları
Pandemide herkesin tercihi oldu! Kışın da mümkün!
Dünyada Atatürk’ün heykelinin bulunduğu ülkeler hangileridir? İşte Atatürk’ün anısı yaşatan şehirler...
Atatürk’ün anısını yaşatan dünya şehirleri...
Bu kafede her şey satılık! Konsept gereği "dükkan sizin"
Bu kafede her şey satılık! Yemek yedikleri çatalı bile...
Kışın kayak tatili için 10 öneri! Nerede kayak yapılır? İşte kayak yapılabilecek yerler!
Tedbirler alındı! Tatilcileri bekliyor...
Titanik enkazı 125 bin dolara görülebilecek
İsteyenler Titanik enkazını görebilecek! İşte fiyatı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.