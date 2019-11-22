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Haftanın vizyon filmleri

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Bu hafta sinemalara 4 yeni film konuk olacak.

Sinema salonlarına 4 yeni film yerini alıyor. Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu", Stanley Kubrick imzalı The Shining'in devam filmi Doctor Sleep; Oscar ödüllü Frozen'a yıllar sonra gelen devam filmi Frozen II ve Martin Scorsese ile birlikte Marvel tartışmalarına katılan usta yönetmen Ken Loach imzalı Sorry We Missed You vizyona giren filmler. İyi seyirler!

Haftanın vizyon filmleri

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırdığı filmde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış da rol aldı. Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı filmin yapımcılığını Mustafa Uslu üstlendi. Spor kariyerine 47 dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğu sığdıran, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen sporcunun hikayesi Özer Feyzioğlu tarafından senaryolaştırdı.

Doktor Uyku

Doktor Uyku
Stanley Kubrick'in Stephen King'in ünlü eserinden uyarladığı "Doktor Uyku", Overlook Otel'de yaşanan dehşetin üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen o travmayı tam olarak üzerinden atamayan Dan Torrance'ın, kendisinde olan özel güce sahip genç kız Abra ile tanışması sonrası gelişen olayları konu ediniyor. Mike Flanagan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Cliff Curtis, Zahn McClarnon ve Emily Alyn Lind oynuyor.

Karlar Ülkesi II

Karlar Ülkesi II
Yıllar sonra gelen devam filmi Karlar Ülkesi 2, Arendelle’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarını konu ediyor. Elsa neden büyülü güçlerle doğdu? Bu sorunun cevabının peşine düşen Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.

Üzgünüz, Size Ulaşamadık

Üzgünüz, Size Ulaşamadık
Ken Loach'un yönettiği "Üzgünüz, Size Ulaşamadık", giderek çoğalan borçlarla baş etmeye çalışan Ricky-Abbie çifti ve çocuklarının, Ricky'nin bir teslimat işine başlaması sonrası hayatlarının değişimini odağına alıyor. Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone ve Katie Proctor'un rol aldığı filmin senaryosunu Paul Laverty kaleme aldı.
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