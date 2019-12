Haftanın vizyon filmleri

Sinema salonlarına 4 yeni film yerini alıyor. Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu", Stanley Kubrick imzalı The Shining'in devam filmi Doctor Sleep; Oscar ödüllü Frozen'a yıllar sonra gelen devam filmi Frozen II ve Martin Scorsese ile birlikte Marvel tartışmalarına katılan usta yönetmen Ken Loach imzalı Sorry We Missed You vizyona giren filmler. İyi seyirler!