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Haftasonu yerli ve yabancı turistler akın etti! Erzurum Palandöken’de yoğunluk yaşandı

13.12.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olarak kabul edilen Palandöken’de hafta sonu yoğunluk yaşandı. Palandöken Kayak Merkezi’nde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayağın keyfini çıkarttı. Kayakçıların yanı sıra, karla ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken'e akın etti.

Haftasonu yerli ve yabancı turistler akın etti! Erzurum Palandöken’de yoğunluk yaşandı

Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran Erzurum, kış aylarında kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor. Henüz resmi sezon açılışı yapılmayan Palandöken’de kar kalınlığı 58 santimetreye ulaşırken, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

HEM GÜNEŞ HEM DE KAR

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55 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken’e akın etti. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kaymanın keyfini çıkardı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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