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Hagibis tayfunundan önce gökyüzü mora boyanmış!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

Japonya'daki insanlar inanılmaz mor gökyüzünü paylaşmıştı ama hayranlık duyulan bu manzara aslında büyük bir tayfunun işaretiydi! İşte detaylar...

Japonya, Hagibis tayfununun yaralarını sarmaya devam ederken, tabiat ana yaklaşmakta olan tahribat hakkında insanları uyarmak için güzel bir gösteri gerçekleştirmişti: Mor bir gökyüzü! Oldukça büyüleyici olan bu renkli gökyüzünü, en az 40 kişinin ölünden sorumlu olan yıkıcı doğal afet izledi. Hagibis tayfununun ülkeyi yarım asırda vuran 5 süper tayfun arasında en güçlüsü olduğu söyleniyor. Son duruma göreyse Japonya'da hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Canlı mor renk tonu “saçılma” olarak adlandırılan bir hava olayıdır.. Atmosferdeki moleküller ve küçük parçacıklar ışığın yönünü etkileyerek dağılmasına neden olur.

Şiddetli fırtınalar ve yağmur, daha fazla ışık emen ve dalga boylarını daha eşit olarak saçan, parçacıkların havada kalmasıyla sonuçlanan daha büyük parçacıkları temizlerken, gökyüzünün renkleri daha yoğun hale gelir. İşte tayfundan önce insanların
paylaştığı o mor gökyüzü...

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