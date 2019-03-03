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Hailey Baldwin: 25 sana yakıştı aşkım

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber’ın doğum gününü Instagram hesabından kutlayarak, “25 kesinlikle sende güzel duruyor aşkım” ifadesini kullandı.

Hailey Baldwin: 25 sana yakıştı aşkım

Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber’ın doğum gününü Instagram’dan kutladı.

Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Baldwin, 25 yaşına giren Bieber için, “25 kesinlikle sende güzel duruyor aşkım” ifadesini kullandı.

22 yaşındaki ABD’li modelin, Kanadalı şarkıcı eşiyle aşk dolu fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.

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Geçen yıl eylül ayında gizlice evlenen Justin Bieber ve Hailey Baldwin, henüz düğün yapmadı.

İki kez tarihi erteleyen Bieber, düğünü, doğum gününe denk getiremediği için pişmanlık yaşadığını dile getirmişti.

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