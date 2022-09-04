Hailey Baldwin Bieber beyaz iç çamaşırlarıyla poz verdi

‘Rhode’ isimli cilt bakım markasını piyasaya süren Hailey Bieber markası için modellik yaptı. Hailey Baldwin Bieber tanıtım için her zaman olduğu gibi cesurdu.

Beyaz iç çamaşırıyla evde verdiği pozlarla reklam yapan Hailey Baldwin Bieber paylaşımında ise "Evde rahat hissediyorum" dedi.

25 yaşındaki modelin ikinci adı olan ‘Rhode’dan ilhamla yaratılan cilt bakım markası, haziran ayında satışa sunuldu.

Annesinden öğrendiği güzellik sırlarıyla nemlendirmenin en önemli adım olduğunu belirten Bieber, sosyal medyada sık sık makyajsız hallerini paylaşıyor.



