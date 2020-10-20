Hailey Baldwin'den Justin Bieber dövmesi

Model Hailey Baldwin Bieber eşi Justin Bieber'ın dövmesini yaptırarak sosyal medyadan paylaştı. Hailey Baldwin, eşinin baş harfini yüzük parmağına dövme yaptırdı.

Baldwin'in bu dövmesi, Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez'in taktığı 'J' harfli yüzüğe benzetildi.

Baldwin ile Bieber, 2018 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Çift, daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenlemişti.



Baldwin evlenmeden önce yaptığı açıklamada Justin ile çok uzun süre önce birlikte olduklarını belirterek “Dürüst olmak gerekirse biz daha gençken birlikte oluyorduk ve bu benim kafamı karıştırıyordu çünkü ona karşı duygularımı düşünüyordum ve bu bazı şeyleri daha da zorlaştırıyordu…” ifadelerini kullanmıştı.

