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Hailey Baldwin'den Justin Bieber dövmesi

20.10.2020 11:52 | Son Güncelleme:
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Hailey Baldwin'den Justin Bieber dövmesi

Yıldız şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Baldwin Bieber, eşinin baş harfini yüzük parmağına dövme yaptırdı.

Model Hailey Baldwin Bieber eşi Justin Bieber'ın dövmesini yaptırarak sosyal medyadan paylaştı. Hailey Baldwin, eşinin baş harfini yüzük parmağına dövme yaptırdı.

Baldwin'in bu dövmesi, Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez'in taktığı 'J' harfli yüzüğe benzetildi.

Ekran Alıntısı

Baldwin ile Bieber, 2018 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Çift, daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenlemişti.

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Baldwin evlenmeden önce yaptığı açıklamada Justin ile çok uzun süre önce birlikte olduklarını belirterek “Dürüst olmak gerekirse biz daha gençken birlikte oluyorduk ve bu benim kafamı karıştırıyordu çünkü ona karşı duygularımı düşünüyordum ve bu bazı şeyleri daha da zorlaştırıyordu…” ifadelerini kullanmıştı.

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