MAGAZİN

Hailey Baldwin gecelerde! Süper minisiyle şov yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2019 11:57 | Son Güncelleme

Justin Bieber ile evlenen Hailey Baldwin kendini gecelere attı. Şu sıralar eşi Bieber'ın depresyon tedavisi görmesi yüzünden zor günler geçiren güzel model bir açılıştaydı.

Hailey Baldwin gecelerde! Süper minisiyle şov yaptı

Pop yıldızı Justin Bieber’la geçen yıl evlenen ünlü model Hailey Baldwin geçtiğimiz gece yalnız başına görüntülendi.

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Depresyon tedavisi gören Bieber ile evliliklerinin çıkmazda olduğu iddia edilen Baldwin bu konu hakkında yorum yapmıyor.

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Ünlü model ve Bieber her ne kadar iddialara yanıt vermeseler de Instagram hesaplarından sık sık birlikte fotoğraflarını paylaşıyorlar.

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Seksi model geçtiğimiz akşam ise New York'ta tek başına görüntülendi. Süper mini elbisesiyle ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken seksi model fiziğiyle yine çevresindeki herkesi büyüledi.

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Anahtar Kelimeler:
hailey baldwin justin bieber

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