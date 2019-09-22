Hailey Baldwin: Her sabaha onunla uyanıyorum

Ünlü model Hailey Baldwin Bieber, Vogue dergisinin Avustralya edisyonuna konuştu. Bir dönem sosyal medya hesaplarındaki yorumları gizleyen 22 yaşındaki model, “İnsanların görüşlerini kafama çok takıyordum ve bence bu kötü bir alışkanlıktı" dedi.

Daha sonra bunu aşmaya başladığını vurgulayan ünlü model, "Sonra bir makale okudum, ardından hiçbir yoruma dikkatimi vermedim. Ayrıca yabancıların da hakkımda söylediklerine odaklanmamaya çalışıyorum, bu durum gün geçtikçe daha da kolaylaşıyor” diye konuştu.

Justin Bieber ile evliliğinden de söz eden ünlü model sözlerini şöyle sürdürdü: “Dışarıdan hiç kimse bizim aramızda neler geçtiğini bilmiyor. Ben, her sabaha onunla uyanıyorum. Justin ile direkt diyaloğu olan tek insanım... Bu, benim ilişkim. Fazla yorum geldiğinde, ‘Birileri benim görmediğim bir şeyler mi görüyor?’ diye düşünmeye başlıyorum. Ama bir süre sonra bu ilişkiyi yalnızca ikimizin yaşadığını kendime hatırlatıyorum.”

