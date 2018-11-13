Hailey Baldwin’in seksi market alışverişi

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Bir markette, elinde alışveriş sepeti, ayağında havlu terlikle poz veren Baldwin’in fotoğrafını Zoey Grossman çekti. Fotoğraf sosyal medyada da ses getirdi. Her ne kadar dergi ‘Çamaşır günü’ diye paylaşım yapsa da bir çok kişi ‘Hailey’ın alışveriş günü’ olarak yorum yaptı.