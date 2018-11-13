Hailey Baldwin’in seksi market alışverişi

Justin Bieber ile yaşadığı aşk ile sürekli gündeme gelen Hailey Baldwin'in seksi paylaşımına yorum yağdı!
Hailey Baldwin
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Son zamanlarda ünlü şarkıcı Justin Bieber olan ilişkisi nedeniyle sık sık gündemde olan Hailey Baldwin, Harper’s Bazaar dergisinin aralık sayısı için kamera karşısına geçti.
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Bir markette, elinde alışveriş sepeti, ayağında havlu terlikle poz veren Baldwin’in fotoğrafını Zoey Grossman çekti. Fotoğraf sosyal medyada da ses getirdi. Her ne kadar dergi ‘Çamaşır günü’ diye paylaşım yapsa da bir çok kişi ‘Hailey’ın alışveriş günü’ olarak yorum yaptı.
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EVLENDİKLERİ İDDİA EDİLİYOR
Hailey Baldwin'in Şarkıcı Justin Bieber ile ilk olarak nişanlandıkları, kısa bir süre sonra da evlendikleri yönünde haberler çıkmıştı.
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Güzel modelin paylaşımlşarına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geliyor.
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