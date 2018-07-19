MAGAZİN

Hakan Akkaya'ya icra şoku!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2018 09:34 | Son Güncelleme

Modacı Hakan Akkaya, iş ortaklığı kuracağı vaadi ile parasını aldığı iddia edilen O.G. tarafından icraya verildi.

Hakan Akkaya'ya icra şoku!

O.G., Hakan Akkaya'nın banka hesabına 56 bin lira para gönderdi. İş ortaklığının gerçekleşmemesi üzerine paranın 16 bin lirası iade edilirken, kalan 40 bin liranın beş aya bölünerek eşit miktarlarda ödenmesi koşuluyla taraflar arasında anlaşmaya varıldı. Ancak Hakan Akkaya, anlaşmaya uymayıp 37 bin lirayı ödemekten vazgeçince, O.G. parasını tahsil edebilmek için icra takibi başlattı.

'BORCUM YOK' DEDİ

İcra takibine itiraz eden Hakan Akkaya, O.G. ile iş ortaklığı planının olmadığını iddia ederek alınan paranın delil olarak gösterilmesine itiraz etti. Modacı, tekstil atölyeleri olduğunu, O.G'nin ise inşaat sektöründe bulunması nedeniyle kendisiyle herhangi iş ortaklığı kurmasının mümkün olmadığını savundu. Yargıtay tarafından bozulan davaya tekrar itiraz eden O.G., Asliye Hukuk Mahkemesi'ne giderek itirazın iptali davası açtı. (SABAH)


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hakan akkaya icra

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