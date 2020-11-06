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Hakan Akkaya: Yakın zamanda Madonna ile buluşacağız

06.11.2020 14:58 | Son Güncelleme:
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Hakan Akkaya: Yakın zamanda Madonna ile buluşacağız

Hakan Akkaya tasarımı kıyafet giyen dünya pop müziğinin kraliçesi Madonna, Instagram'dan yayınladığı kıyafetine modacıyı da etiketledi. Bu duruma çok sevindiğini ifade eden Akkaya, "Ben de görünce çok mutlu oldum. Birkaç gün önce Los Angeles'tan davet aldım. Yakın zamanda Madonna ile bir proje için buluşacağız" dedi.

Dünya pop müziğinin kraliçesi Madonna, Türkiye'nin en önemli modacılarından olan Hakan Akkaya tasarımı kıyafet giydi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tüm dünyada birçok ünlü yıldıza kıyafetlerini veren Akkaya, Maslak'ta bulunan mağazasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Madonna'nın elbisesini giymesinden bir hayli mutlu olan modacı, "Madonna'nın elbisemi giymesi beni Hakan Akkaya olarak, daha da önemlisi bir Türk modacı olarak çok onurlandırdı. Türkiye tanıtım grubu ile 'New York Fashion Week'te birçok defile yaptım. Burada da sunmuş olduğum tasarımlar Amerika'nın birçok yerinden talep gördü" ifadelerini kullandı.

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Daha önce Madonna ve birçok dünya starını giydiren Hakan Akkaya, "Tasarım gücümün ve tasarımlarımın farklılığının stilistler tarafından fark edilmesiyle, bugüne kadar 38 dünya starına ulaştım. Pink, Lady Gaga ve birçok dünya starı beni tercih ettiği için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Instagram'da 16 milyon takipçiye sahip olan Madonna, paylaştığı kıyafetinde Akkaya'yı da etiketlemişti.

Bu duruma çok sevindiğini ifade eden modacı, "Ben de görünce çok mutlu oldum. Birkaç gün önce Los Angeles'tan davet aldım. Yakın zamanda Madonna ile bir proje için buluşacağız" dedi.

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