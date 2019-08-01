MAGAZİN

Hakan Altun İstanbul'u terk etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.08.2019 16:51 | Son Güncelleme

Bodrum antik tiyatroda ilk kez konser veren sevilen şarkıcı Hakan Altun, Bodrum'a yerleştiğini açıkladı.

Hakan Altun İstanbul'u terk etti

İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına Türk popunun önemli ismi Hakan Altun'da katıldı. Altun, bu haberi konserinden önce basınla paylaştı.

Bodrum'un tarihi mekanı Antik tiyatroda konser veren Hakan Altun binlerce kişiyi coşturdu. Saatler öncesinden Antik tiyatro önüne gelen Altun hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 3 bin kişinin geldiği konserde Hakan Altun sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirdi.

Altun zaman zaman izleyenlere espriler yapmayı da ihmal etmedi. Duygusal şarkıların yanı sıra hareketli parçalara da yer veren Altun birçok şarkısını ise hayranlarıyla beraber söyledi.

Konser öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Altun, Bodrum'a taşındığını ve burada çok mutlu olduğunu ifade etti. (İHA)

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hakan altun Hakan Altun bodrum

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