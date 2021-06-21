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Hakan Altun: Milyonlar içinde yüzdüğüm yalandır

21.06.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Altın geçtiğimiz aylarda Şarkılar Bizi Söyler programının çekimleri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan ünlü şarkıcı dinlenmeye çekilmişti. Bodrum'da tatil yapan Hakan Altun, sosyal medya hesabından özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Altun, "Milyonlar içinde yüzdüğüm yalandır" ifadelerini kullandı.

Hakan Altun: Milyonlar içinde yüzdüğüm yalandır

Kanal D ekranlarında Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sunduğu 'Şarkılar Bizi Söyler' çekimleri öncesi rahatsızlanması nedeniyle hayranlarını korkutan ünlü şarkıcı Hakan Altun, Bodrum'daki evinde dinlenmeye çekildi.

Daha önce bir süre sahnelerden uzak kalacağını açıklayan Altun, tatil yaptığı anlardan bir fotoğrafını paylaşarak, dikkat çeken ifadeler kullandı.

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"14 KİLO ALDIĞIM DOĞRUDUR"

Teknede çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Altun, paylaşımının altına ise şu notu düştü:

"Bodrum'da olduğum doğrudur! Sabahları erken kalktığım doğrudur! 14 kilo aldığım doğrudur! Yanımdaki güzel refakatçi Diva'nın benim değil, dostum Ediz'in olduğu doğrudur!

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"MİLYONLAR İÇİNDE YÜZDÜĞÜM YALANDIR"

'En iyi tekne arkadaşının teknesidir' sözü doğrudur! Her gün denize girdiğim doğrudur! Eylül ayına kadar konser veremeyeceğim doğrudur!

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Dünyalarımın olduğu milyonların içinde yüzdüğüm yalandır! 'Hayatımda sadece doğruları söyleyip, başkalarının haklarını da koruyacağıma' dair babama verdiğim sözü yerine getirdiğim doğrudur!"

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Hakan Altun
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