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Hakan Altun sevgisi engel tanımadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.11.2018 09:53 | Son Güncelleme

Arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Altun, önceki gece Jolly Joker Vadistanbul’da sevenleriyle buluştu. Yaklaşık bin iki yüz kişinin ünlü sanatçının coşkusuna ortak olduğu geceye sevilen şarkısı "Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum" şarkısı ile başlayan Hakan Altun, seslendirdiği romantik şarkılarla hayranlarına duygusal bir gece yaşattı.

Hakan Altun sevgisi engel tanımadı!

İki bölümden oluşan performansının ilk bölümündeki duygusal havayı ikinci bölümde seslendirdiği hareketli şarkılar ile dağıtıp Jolly Joker Vadianbul'u tam anlamıyla bir şenlik havasına sokan Hakan Altun, ''Türkiye'de eğlence Cuma ve Cumartesi gecesi oluyormuş. Bunu söyleyenleri bir gece sahnemizde ağırlamak isteriz.'' sözleriyle de rakiplerine göz dağı verdi.

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Konserinin sonlarına doğru veda konuşmasını yaptığı sırada yaklaşık yirmi beş metrelik bir koşu ile bir anda sahneye atlayan haranı dolayısıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan başarılı sanatçı, kendisi ile kucaklaşmak için depara kalkan hayranına müdahale etmek isteyen güvenlik personeline ise ''dur'' çekti. ''Müdahale etmeyin, buraya kadar gelebildiyse bir düeti hak ediyor.'' sözleri ile hayranına sarılan Hakan Altun, Bengü ile birlikte seslendirdiği ''Sanki'' şarkısını genç hayranı ile birlikte söyledi. Konserinin finalini bu muhteşem düetle yapan Altun, alkışlar eşliğinde sahneden inerken, tüm müzikseverleri ''Sizi çok seviyorum. Bunu hiç bir zaman unutmayın olur mu?'' diyerek selamladı.

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