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Hakan Altun sosyal medyayı salladı! 'Ciğer mi kaldı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 10:58 | Son Güncelleme

Hakan Altun televizyona çıktı sosyal medya sallandı. Kanal D'de Ercan Saatçi'nin konuğu olan ünlü şarkıcı Hakan Altun, geceye damga vurdu.

Hakan Altun sosyal medyayı salladı! 'Ciğer mi kaldı'

Kanal D ekranlarında 'Çok Akustik' adında program yapan Ercan Saatçi'ye konuk olan şarkıcı Hakan Altun, adeta fırtına gibi esti. Altun, şarkılarıyla Cumartesi gecesine damga vururken, sosyal medyayı sallayarak TT sıralamasına girdi.

Hakan Altun, sosyal medya platformu Twitter'ı sallarken, bazı kullanıcılardan şu yorumlar geldi:

"Hakan Altun konserindeyim ben de ne yapayım efkarlıyız"

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"Kanal D' de çok akustik programında Hakan Altun'cum var.. Adam durduk yere olmayan aşkın ızdırabını çektiriyor yine bize"

"Hakan Altun sağ olsun ciğer mi kaldı"

"Hakan Altun dinlerken imdat diye bağırasım geliyor, jilet reis oldum çıktım iyice"

"Sabahtan beri dilimde, Hakan Altun Hani Bekleyecektin... bir içli içli söyleyesim geliyor ki ALLAAAAH"

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