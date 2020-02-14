Hakan Altun'un Sevgililer Günü paylaşımına beğeni yağdı!

Yaln\u0131z yaz\u0131s\u0131yla poz veren Hakan Altun, "Yapacak bir \u015fey yok bende durum bu.T\u00fcm sevdal\u0131lar\u0131n sevgililer g\u00fcn\u00fc kutlu olsun" payla\u015f\u0131m\u0131nda bulundu.\n\nHakan Altun'un bu payla\u015f\u0131m\u0131 binlerce be\u011feni ve yorum ald\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Bu foto\u011fraflar\u0131n asl\u0131 hi\u00e7 de bildi\u011fimiz gibi de\u011filmi\u015f!Mucize Doktor'da oynamak i\u00e7in evrene mesaj yollam\u0131\u015f!'Acemi Cad\u0131'n\u0131n Cenk'i bamba\u015fka biri oldu!
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