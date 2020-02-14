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  4. Hakan Altun'un Sevgililer Günü paylaşımına beğeni yağdı!

Hakan Altun'un Sevgililer Günü paylaşımına beğeni yağdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 20:52 | Son Güncelleme

Aşk şarkılarıyla gündemden düşmeyen Hakan Altun, Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Hakan Altun'un Sevgililer Günü paylaşımına beğeni yağdı!

Yalnız yazısıyla poz veren Hakan Altun, "Yapacak bir şey yok bende durum bu.Tüm sevdalıların sevgililer günü kutlu olsun" paylaşımında bulundu.

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Hakan Altun'un bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
hakan altun, sevgililer günü,

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