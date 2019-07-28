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Hakan Atilla'nın adını kullanarak dolandırdı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.07.2019 07:38 | Son Güncelleme

Ankara polisi, kendisini polis veya savcı olarak tanıttığı vatandaşları, 'Hakan Atilla davasında adınız geçiyor' diyerek dolandıran Abit B.'yi, Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen 'Jet Lag' kod adlı operasyonla yakaladı. Hakim karşısına çıkarılan Abit B., tutuklandı.

Hakan Atilla'nın adını kullanarak dolandırdı

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, pek çok şehirde telefonla aradığı kişileri 'Hakan Atilla davasında adınız geçiyor, paranızı bankaya yatıracağız' diyerek kandıran Abit B.'nin uçakla Ankara'ya geldiği haberi üzerine 'Jet-Lag Operasyonu'nu başlattı.

500 BİN LİRAYA EL KOYULDU

İstanbul'dan Ankara'ya geldiği uçaktan inerken kıskıvrak yakalanan Abit B.'nin beraberinde getirdiği çantadaki 500 bin liraya el koyuldu.

Abit B.'nin 3 farklı dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu ve alınan ifadesinde buna benzer dolandırıcılık eylemlerini yaptığını söylediği belirtildi. Sürekli uçak seyahati yaptığı belirlenen Abit B.'nin uçuşlarından kazandığı mil puanlarıyla Katar ve Dubai'ye tatile gittiği belirlendi.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ YAKALANDI

Şüphelinin daha önce ayni suçtan Antalya ve Yalova'da yakalandığı ve tutuklandığı fakat suça devam ettiği ve birçok kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan Abit B. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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hakan atilla ankara polisi esenboğa havalimanı

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