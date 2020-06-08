Hakan Aysev’in altıncı evliliği de yürümedi, çift boşanıyor

Yıllar önce verdiği bir röportajda “Ben ilişkileri ciddiye alıyorum. Bir insan benimle evlenmek istiyorsa kıramıyorum, tabii diyorum” diyen ve daha önce 5 kez evlenip ayrılan Hakan Aysev, ilk evliliğini 1988, ikinci evliliğini 2000, üçüncü evliliğini 2008 yılında yaptı. Dördüncü evliliğini 2013 yılında bitirdi. Beşinci kez 2016 yılında evlenen Aysev, 2018 yılında ise Evren Aysev ile gerçekleştirdi. Ünlü opera sanatçısı, şimdi altıncı evliliğini de noktalama kararı aldı. Karantina günlerinde aralarındaki anlaşmazlıkları çözemeyen çift, evlerini ayırmaya karar verdi. İkiliyi barıştırmak için aile üyeleri de devreye girdi.



