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Hakan Aysev’in altıncı evliliği de yürümedi, çift boşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 14:53 | Son Güncelleme

Hakan Aysev, iki yıl önce evlendiği Evren Aysev ile boşanma kararı aldı. 52 yaşındaki opera sanatçısı ile eşinin ilişkilerinde sorunlar olduğu ve evlerini ayırmaya karar verdikleri öğrenildi...

Hakan Aysev’in altıncı evliliği de yürümedi, çift boşanıyor

Yıllar önce verdiği bir röportajda “Ben ilişkileri ciddiye alıyorum. Bir insan benimle evlenmek istiyorsa kıramıyorum, tabii diyorum” diyen ve daha önce 5 kez evlenip ayrılan Hakan Aysev, ilk evliliğini 1988, ikinci evliliğini 2000, üçüncü evliliğini 2008 yılında yaptı. Dördüncü evliliğini 2013 yılında bitirdi. Beşinci kez 2016 yılında evlenen Aysev, 2018 yılında ise Evren Aysev ile gerçekleştirdi. Ünlü opera sanatçısı, şimdi altıncı evliliğini de noktalama kararı aldı. Karantina günlerinde aralarındaki anlaşmazlıkları çözemeyen çift, evlerini ayırmaya karar verdi. İkiliyi barıştırmak için aile üyeleri de devreye girdi.


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