Hakan Hatipoğlu kızı Lila'nın videosunu paylaştı

2018 yılının Ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan Gizem- Hakan Hatipoğlu çifti, bebekleri Lilla'nın ilk fotoğraflarını geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Hakan Hatipoğlu bu defa kızıyla çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Gizem Hatipoğlu ise yeni bir fotoğraf paylaştı. Gizem Hatipoğlu paylaşımına 'O kadar güzel yorumlar gelmiş ki; hepsini teker teker okuduk. Çok teşekkür ederiz. Allah hepimizin yavrularını, anne babalarına bağışlasın. İsteyen herkese de en hayırlı zamanda nasip etsin ve bu arada yorum yapanların yüzde 80’i babaya benzetmiş teşekkürler' notunu yazdı.



