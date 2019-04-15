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Hakan Hatipoğlu kızı Lila'nın videosunu paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2019 22:32 | Son Güncelleme

Hakan Hatipoğlu kızı Lila ile oynarken çektiği videoyu sosyal medyadan paylaştı. Gizem Hatipoğlu ise yeni bir fotoğraf paylaşarak Lila'nın babası Hakan Hatipoğlu'na benzetildiğini yazdı.

2018 yılının Ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan Gizem- Hakan Hatipoğlu çifti, bebekleri Lilla'nın ilk fotoğraflarını geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Hakan Hatipoğlu bu defa kızıyla çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Gizem Hatipoğlu ise yeni bir fotoğraf paylaştı. Gizem Hatipoğlu paylaşımına 'O kadar güzel yorumlar gelmiş ki; hepsini teker teker okuduk. Çok teşekkür ederiz. Allah hepimizin yavrularını, anne babalarına bağışlasın. İsteyen herkese de en hayırlı zamanda nasip etsin ve bu arada yorum yapanların yüzde 80’i babaya benzetmiş teşekkürler' notunu yazdı.

gizem


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Hakan HAtipoğlu Hakan Hatipoğlu bebek gizem hatipoğlu

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