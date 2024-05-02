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Hakan Hatipoğlu'ndan şaşırtan Yunus Emre paylaşımı! "Çok yanlış"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.05.2024 09:42
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Takım arkadaşları tarafından yazılarak eleme adayları arasına giren Yunus Emre gündemden düşmüyor. Son olarak yarışmada sık sık kavga ettiği Hakan Hatipoğlu'ndan şaşırtan açıklama geldi.

Hakan Hatipoğlu'ndan şaşırtan Yunus Emre paylaşımı! "Çok yanlış"

Survivor'da elenen isim Yasin oldu, eleme adayları arasında yer alan Yunus Emre ise yine adından söz ettirdi.

Takımı tarafından potaya yazılan Yunus Emre'nin arası takımıyla gerildi. Adada herkesten çok zor günler geçirdiğini söyleyen Yunus Emre mücadelesini bırakmadığını söyledi.

Aleyna ile de arası bozulan Yunus Emre'ye dair Hakan Hatipoğlu'ndan da şaşırtan bir paylaşım geldi.

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Yarışma sırasında sık sık kavga eden ikiliden Hakan "Yunus Emre’ye bence takımca yapılan çok yanlış. Düne kadar herkes yanındaydı. Bizde çok kavga ettik ama kalbi iyidir Emre’nin. Üzüldüm açıkçası." dedi.

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