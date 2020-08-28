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Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor All Star açıklaması! ‘Acun Abi bu sene...’

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 15:39 | Son Güncelleme

Sabahların yeni gözdesi Demet Ve Alişan’la Sabah Sabah programına Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti konuk oldu. Fanatik bir Survivor izleyici olan Demet Akalın sosyal medyada dolaşan All Star iddialarını Hakan Hatipoğlu’na sordu. Hakan Hatipoğlu’nun cevabı ise şaşırttı.

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor All Star açıklaması! ‘Acun Abi bu sene...’

Acun Ilıcalı’nın Türkiye’ye getirdiği yarışma formatlarından biri olan Var Mısın Yok Musun’da tanışarak ilişki yaşamaya başlayan Gizem Akın ve Hakan Hatipoğlu 25 Temmuz 2011 tarihinde evlenmişti. Sevgili oldukları dönemde birlikte Survivor 2010 Kızlar-Erkekler yarışma programına katılan çift konuk oldukları sabah programında eski Survivor günlerini yad etti.
Son yapılan Survivor 2019 All Star’ın ardından Survivor Panoroma sunuculuğu ve yorumculuğu görevlerini üstelenen Hakan Hatipoğlu kızı Lila’yı bırakmanın zor olduğunu söyleyerek bir daha yarışmaya gitmeyi düşünmediğini belirtmişti. Üç kez Survivor’a katılan Hakan Hatipoğlu’nun sosyal medya hesabından spor yaptığı görüntüleri paylaşması üzerine All Star iddiaları gündeme geldi. Hakan Hatipoğlu’nun yaptığı spor idmanı kafaları karıştırdı.

‘ACUN ABİ BU SENE ALL STAR YAPMAYI DÜŞÜNMÜYOR’

Acun Ilıcalı’nın fenomen haline gelen yarışma programı Survivor’un yeni sezonuna dair söylentiler şimdiden başladı. Yapılan yorumlara Hakan Hatipoğlu açıklık getirdi. All Star’a katılıp katılmayacağı sorulan Hatipoğlu, “Acun Abi ile en son konuştuğumda bu sene All Star yapmayı düşünmediklerini söylemişti. All Star için kadronun 4-5 yıl genişletilmesi gerekiyor” dedi.
survivor
Yeni sezonda Survivor Panoroma masasında olacağını söyleyen Hakan Hatipoğlu’nun eşi Gizem ise Survivor’a sıcak baktığını ifade etti. 2010 yılında Survivor’a giden Gizem Hatipoğlu, “Yeniden çağırsalar giderim. O zaman elendiğimde bile çok üzülmüştüm. Ancak şimdi yarışmacı seçimlerinde başka kriterler yer alıyor. Gidersem elimden gelen her şeyi yaparım” cümlelerini kurdu.

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