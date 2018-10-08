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Hakan Hatipoğlu: O gün Survivor benim için bitti...

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.10.2018 14:31 | Son Güncelleme

Hakan Hatipoğlu katıldığı programda baba olacağını ilk duyduğu anı anlattı! Hakan Hatipoğlu için Survivor bakın ne zaman bitmiş!

Hakan Hatipoğlu: O gün Survivor benim için bitti...

'Var mısın, Yok musun?' programıyla ünlenen ve ardından katıldığı Survivor ile şöhretini pekiştiren Hakan Hatipoğlu baba olmak için gün sayıyor. Hatipoğlu bugün teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Merak edilenleri canlı yayında anlattı...

İşte açıklamalarından satır başları:

  • 10 gün kaldı. İsim konusunda hala kararsızız, iki isim kaldı. Diğerlerini eledik. Çocuğun yüzüne bakıp öyle karar vereceğiz. Son kararımız bu.

  • Tuhaf bir heyecan içindeyim ama kucağıma aldığımda daha farklı olacak diye düşünüyorum.

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  • Her gün en az 1-2 kez izlediğim bir video Gizem'in sürprizini öğrendiğim an.

SURVIVOR'A O ANDAN SONRA KONSTRE OLAMADIM

  • Uçaktan indik, otele gideceğiz. Kimseyle görüştürmüyorlar. Otele geldik, odaya çıktık birazdan aşağıya inip ailelerinizle görüşeceksiniz dediler. Asansöre bindik yukarı çıkmaya başladık. 'Aşağıya inmiyor muyuz' dedim, 'Hayır yukarıda' dediler. Bir odanın kapısına geldik. Kapının arkasında Gizem'in nefes alışını duydum. Sonra kızımı öğrendim.

  • Benim için kızımı öğrendiğim o akşam bitti Survivor. Yarışmaya hiç konsantre olamadım bir daha. Kafa olarak da fizik olarak da bitmiş durumdaydım. Hepten bittim. Geri döndüğümde kızım için bir ev kazandım.

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  • Survivor ile ilgili en gurur duyduğum şeydir... 2015'te annemle ilgili 15 sorunun 13'üne cevap vermiştim. Bu yıl 10 sorunun 10'una da doğru cevap verdim. Ben 10 Şubat'ta Survivor'a gittim. Gizem 20 Şubat'ta kendini kötü hissetmiş. Doktora gitmiş. Aklımızda Leyla ismi vardı. Gizem rüyasında babasını görmüş, 'Leyla olmasın' demiş rahmetli babası. O an vazgeçtik. Gizem ağlayarak uyandı. Biz o isimden yüzde 99 vazgeçtik. Şimdi 3 tane isim var kafamızda Nil, Yasemin ve Lila... Gizem biraz daha Lila'ya, ben biraz daha Nil'e yakınım... Erkek olsaydı ya Ömer ya Ali olacaktı. Kız olunca plansız yakalandık...


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Anahtar Kelimeler:
Survivor Hakan HAtipoğlu Gizem Akın-Hakan Hatipoğlu çift

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