Hakan Hatipoğlu: O gün Survivor benim için bitti...

'Var mısın, Yok musun?' programıyla ünlenen ve ardından katıldığı Survivor ile şöhretini pekiştiren Hakan Hatipoğlu baba olmak için gün sayıyor. Hatipoğlu bugün teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Merak edilenleri canlı yayında anlattı...
İşte açıklamalarından satır başları:
10 gün kaldı. İsim konusunda hala kararsızız, iki isim kaldı. Diğerlerini eledik. Çocuğun yüzüne bakıp öyle karar vereceğiz. Son kararımız bu.
SURVIVOR'A O ANDAN SONRA KONSTRE OLAMADIM
Uçaktan indik, otele gideceğiz. Kimseyle görüştürmüyorlar. Otele geldik, odaya çıktık birazdan aşağıya inip ailelerinizle görüşeceksiniz dediler. Asansöre bindik yukarı çıkmaya başladık. 'Aşağıya inmiyor muyuz' dedim, 'Hayır yukarıda' dediler. Bir odanın kapısına geldik. Kapının arkasında Gizem'in nefes alışını duydum. Sonra kızımı öğrendim.
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