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Hakan Hatipoğlu: 'Turabi ile aynı takımda olmak güzel değil'

MAGAZİN HABERLERİ | 16.01.2018 20:13 | Son Güncelleme 11 saat önce

Hakan Hatipoğlu 3. defa Survivor'a katılacak olmanın verdiği heyecanı anlattı. "Turabi ile aramda bir şey yok çünkü görüşmüşlüğümüz yok. Sadece Kıbrıs'ta finalden sonra tebrik etmiştim onu. Onunla aynı takımda olmak benim için güzel bir şey değil" dedi.

Hakan Hatipoğlu: 'Turabi ile aynı takımda olmak güzel değil'

'Var mısın Yok Musun' yarışmasıyla ünlenen Survivor'la bu ününü perçinleyen Hakan Hatipoğlu 3. defa Survivor'a katılacak olmanın verdiği heyecanı anlattı.

Hakan Hatipoğlu Survivor 2018 için : "2010, 2015'e göre daha kolaydı. 2015 All Star olduğu ve uzun sürdüğü için çok zor şartlar yaşadık. 2 kere Survivor'a katılmanın yanı sıra Panorama'da 250'ye yakın program yaptım. Bu da ayrı bir tecrübe. Hayatımda çok büyük bir yeri var Survivor'ın" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Güçlü bir All Star takımının karşısına basit bir takım çıkmayacaktır. Gönüllüler de efsane bir takım olacaktır. Cumaali ye çok büyük saygım var. 1700 kilometre yürümek büyük bir azim.

Daha önce Survivor'da Turabi ile olan gerginlikleri hakkında konuşan Hakan Hatipoğlu "Turabi ile aramda bir şey yok çünkü görüşmüşlüğümüz yok. Sadece Kıbrıs'ta finalden sonra tebrik etmiştim onu. Onunla aynı takımda olmak benim için güzel bir şey değil. Benim isteğim onun gibi 2 kere şampiyon olmuş birine karşı yarışmak."

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Anahtar Kelimeler:
Hakan HAtipoğlu survivor 2018

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
behzat ç deykende sevmezdim
nasıl olsa kaybedeceksin boşver.ama iyi yarışmacısın lafım yok.
Hani hep dış güçler diyoruz ya bu yarışma dış güçlerden daha çok zarar veriyor ülkeye..
iki cambaz bir ipte oynamaz tabi.
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