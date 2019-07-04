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Hakan Hatipoğlu ve Seray Sever birlikte program sunacak!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 04.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

Yıllardır TV8 ekranlarında Survivor Panorama'nın sunuculuğunu yapan Hakan Hatipoğlu ve bir süredir ortalarda görünmeyen Seray Sever partner oldu. Hakan Hatipoğlu yeni işini sosyal medyadan duyurdu.

Hakan Hatipoğlu ve Seray Sever birlikte program sunacak!

İlk olarak 2007 yılında Var Mısın Yok Musun programında tanınan Hakan Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın keşfetmesiyle birlikte Survivor'da birden fazla sezonda yer almış ve ardından Acun Medya'da işe başlamıştı.

Bu sezon da Survivor'ın Panorama programını sunan Hakan Hatipoğlu, yarışmanın bitmesinin ardından yeni bir programa başlayacağını açıkladı.

Yıllar önce yayınlanan Dadı dizisiyle yıldızı parlayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Seray Sever ve Hakan Hatipoğlu partner oldu.

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Seray Sever ve Hakan Hatipoğlu ile 'Gel Yazın Konuşalım' adlı programı sunacak.

Yaz sezonu için hazırlanan "Gel Yazın Konuşalım", 4 Temmuz Perşembe hafta içi her gün 09:55 ile 12:00 saatleri arasında canlı yayında, zengin içeriği ile birbirinden ilginç konu ve konuklarıyla yaz aylarında izleyiciyle buluşacak.

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