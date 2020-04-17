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Hakan Kakız, Survivor Yasin ve Barış'ın mesajlarını ifşa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 10:27 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız, Survivor yarışmacıları Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı ile olan mesajlarını yayımladı. Gündem olan Kakız yayınlama sebebini de açıkladı.

Hakan Kakız, Survivor Yasin ve Barış'ın mesajlarını ifşa etti

Bir dönem sosyal medyada çok konuşulan, Kerimcan Durmaz'la yakın arkadaş olan fenomen Hakan Kakız, Survivor'da yarışan Yasin ve Barış'ın kendisine mesajlar attığını söyleyince ortalık karıştı.

Hakan Kakız gündem olunca mesajları Instagram hesabından ifşa etti. Kakız, Survivor Yasin'in kendisine 5 sene önce durup dururken mesaj attığını açıklarken Survivor Barış'ın ise kendisini terslediğini anlattı.

Survivor yarışmasını hiç kaçırmadan izleyen Hakan Kakız, 5 sene önce Yasin Obuz'un kendisiyle tanışmak istediğini söyleyip şu mesajları ortaya çıkardı.

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Yasin mesajlarda "Hakan nasılsın, ben Yasin. Müsait olunca görüşürüz" diyerek telefon numarasını göndermiş. Kakız ise Yasin'e "Tamam canım kaydettim, haberleşiriz" cevabını vermiş.

Survivor Yasin'in mesajlarını ifşa etmesinin ardından gündem olan Kakız Survivor BArış için de şunları anlattı:

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"Survivor Barış'ı yıllar önce Instagram'dan takibe almıştım, bana DM atıp 'Benden sana iş çıkmaz' yazmıştı. Kendisini takibe alan birinin ona yürüdüğünü falan sanan şizofren biri bence, aklıma geldi yazayım dedim."

Bu açıklamalarla gündem bomba gibi düşen Hakan Kakız'a tepki yağdı. Kakız ise gelen yorumların ardından paylaşım yaparak şunları söyledi:

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"Ayol Yasin benim arkadaşım :) Mesajı yayınlama sebebim de şu. Barış'ın bana attığı mesajı söylediğimde bana iftira atıyorsun yazdılar, bende dedim ki neden Barış'ın adını kullanayım ben Survivor yarışmacılarının hepsiyle mesajlaşıyorum zaten :) Amaç buydu hemen başka yere çekmeyin."

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Anahtar Kelimeler:
Yasin Obuz, barış murat yağcı, survivor Barış Murat Yağcı, Hakan Kakız,

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
çok önemli çoookkk
Acaba bunun haber niteliği nerede?
Bunları yüzden başımıza taş yağacak oğlanlar
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