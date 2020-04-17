Hakan Kakız, Survivor Yasin ve Barış'ın mesajlarını ifşa etti

Bir dönem sosyal medyada çok konuşulan, Kerimcan Durmaz'la yakın arkadaş olan fenomen Hakan Kakız, Survivor'da yarışan Yasin ve Barış'ın kendisine mesajlar attığını söyleyince ortalık karıştı.

Hakan Kakız gündem olunca mesajları Instagram hesabından ifşa etti. Kakız, Survivor Yasin'in kendisine 5 sene önce durup dururken mesaj attığını açıklarken Survivor Barış'ın ise kendisini terslediğini anlattı.

Survivor yarışmasını hiç kaçırmadan izleyen Hakan Kakız, 5 sene önce Yasin Obuz'un kendisiyle tanışmak istediğini söyleyip şu mesajları ortaya çıkardı.

Yasin mesajlarda "Hakan nasılsın, ben Yasin. Müsait olunca görüşürüz" diyerek telefon numarasını göndermiş. Kakız ise Yasin'e "Tamam canım kaydettim, haberleşiriz" cevabını vermiş.

Survivor Yasin'in mesajlarını ifşa etmesinin ardından gündem olan Kakız Survivor BArış için de şunları anlattı:

"Survivor Barış'ı yıllar önce Instagram'dan takibe almıştım, bana DM atıp 'Benden sana iş çıkmaz' yazmıştı. Kendisini takibe alan birinin ona yürüdüğünü falan sanan şizofren biri bence, aklıma geldi yazayım dedim."