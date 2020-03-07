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Hakan: Muhafız’da Taner Ölmez rüzgarı!

DİZİ HABERLERİ  | 07.03.2020 10:32 | Son Güncelleme

FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor'un yıldız oyuncusu Taner Ölmez, Netflix'te yayınlanan Hakan: Muhafız'ın oyuncu kadrosuna dahil oldu...

Hakan: Muhafız’da Taner Ölmez rüzgarı!

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan ve Okan Yalabık gibi ünlü isimlerin yer aldığı ‘Hakan: Muhafız’ dizisinin üçüncü sezonu izleyicinin beğenisine sunuldu. Netflix‘te yayınlanan dizinin yeni sezonuna, Mucize Doktor‘da yer alan Taner Ölmez de dahil oldu.

Taner Ölmez, Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı otizmli doktor Ali Vefa karakteri ile adeta altın çağını yaşıyor. Medcezir dizisinde oynayarak adını duyuran ünlü oyuncu, Mucize Doktor ile herkesin sevgisi ve beğenisini topladı. Taner Ölmez, hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı. Sosyal medyada oyuncu için, “Senin için izleyeceğim” şeklinde pek çok yorum yapıldı. Kısa sürede diziyi izlemeye başlayanlar ise ünlü oyuncunun performansına tam not verdi.

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