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Hakan: Muhafız'ın 2'nci sezonu yayında!

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SİNEMA TV  | 26.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

Online dizi ve film izleme platformu Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız'ın 2. sezon bölümleri bugün yayınlandı.

Hakan: Muhafız'ın 2'nci sezonu yayında!

İlk sezonuyla dünya genelinde 10 milyon izleyici barajını aşan Hakan: Muhafız dizisinin ikinci sezon tüm bölümleri yayınlandı. Yeni sezonda toplam 8 bölüm bulunurken, kadroya da yeni isimler eklendi.

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık'ın paylaştığı dizide izleyiciler, mütevazı bir hayatı olan Hakan'ın hem İstanbul'un hem de kendi kaderini sonsuza dek değiştirecek, bugün olması gereken kahraman olma yolundaki macerasına tanıklık edecek.

Hakan Muhafız'ın yapımcılığını, Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor. Hakan Muhafız'ın 1. sezonunda olduğu gibi 2. sezonunu da Netflix de yayınlanan 8 bölümünü internet sitesinden izlenecek.


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